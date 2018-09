Moren overrasket av telefon – fikk vite at sønnen Casper (17) var blant verdens beste

– Jeg tror ikke foreldrene mine helt trodde på det, eller skjønte noe av det, forklarer unggutten til NRK.

Det er ikke mange måneder siden Casper Notto gikk på skolen på dagtid og satt hjemme på kveldstid med spillet Hearthstone.

Et online kortspill med over 40 millioner brukere.

Hvor mange timer han anslagsvis har brukt foran skjermen, er umulig å beregne. Men det har vært mange.

PÅ DE STORE SCENENE: 17-åringen startet på gutterommet. Men nå reiser han verden rundt på turné og viser seg frem. Foto: SINDRE STIEN / NORDAVIND

Det er vanskelig for 17-åringen å beskrive reisen fra kjelleren hjemme, til e-sportslaget Nordavind og videre ut til de store scenene i verden.

Det har gått veldig fort, påpeker «Hunterace».

– I starten var foreldrene mine skeptiske. Moren min var ikke helt kjent med hva e-sport og gaming var. Jeg tror hun synes det var rart, men de så at jeg var talentfull og hadde lidenskap for dette. De la merke til at dette var bra for meg og påvirket meg bra. Siden har de støttet meg 100 prosent.

Hva er e-sport? Ekspandér faktaboks E-sport er data- eller videospilling i konkurranseform.

Store e-sportspill er League of Legends, Dota 2, Counter Strike:Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone.

Det arrangeres årlige verdensmesterskap, og det er profesjonelle ligaer i mange land.

De beste spillerne i verden tjener flere millioner kroner i året. Ifølge esportearnings.com har amerikaneren Saahil Arora 24 millioner kroner bare i premiepenger.

Sør-Korea er det beste landet i e-sport, med mange topputøvere.

I Norge er Telenorligaen det høyeste nivået, hvor det er ligaer med pengepremier innen flere av de største spillene.

Sammenlignes med Ødegaard og Carlsen

Nordmannen ble oppdaget etter spill i en online-turnering av norske Jan-Erik «Zorkthar» Gangstøe. Der viste han styrke ved å slå «Zorkthar» i en kamp han i ni av ti tilfeller ville tapt.

I sommer ble han den første i verden til å få tittelen «1-Star Master», som kan oversettes til en stormester-tittel i sjakk.

Men han fikk stadig vekk høre at «det tar for mye tid» og at han «burde ha fokus på andre ting» fra foreldrene.

– Jeg var veldig kritisk i starten da han kom til meg og sa at han hadde henvendelser fra nasjonale og internasjonale klubber. «Jøss», sa jeg, innleder mamma Tone Notto og forteller om den avgjørende telefonsamtalen med e-sportsklubben BX3 (i dag Nordavind).

«Du kan ikke ikke la han drive med e-sport», sa ledelsen i Nordavind.

«Hvorfor det?», svarte moren.

«Han er veldig god», fikk hun i retur.

«Du kan sammenligne han med Martin Ødegaard i fotball og Magnus Carlsen i sjakk».

TALENT: Akkurat som Martin Ødegaard herjet i ung alder på fotballbanen, har Casper Notto herjet i den virtuelle verden. Foto: Robin Van Lonkhuijsen/anp/afp / NTB scanpix

«Yeah right», tenkte mammaen.

Overgangen fra gutterommet og til verdensturné kom brått på foreldrene.

– Men jeg skjønte etter hvert at han begynte å gjøre det veldig bra og ble mer kjent. Det var da jeg tenkte «shit, dette kan vi jo ikke stoppe», forteller mamma Notto entusiastisk.

– Samtidig har det hele veien vært viktig ikke å forhaste noe, ha beina godt plantet på jorda og bygge fundament. Når det er sagt, så har dette gått veldig fort, erkjenner hun.

– En blanding av sjakk og poker

I dag er Notto anerkjent som verdens beste spiller i det strategiske kortspillet, som blir overført og kommentert på nettet.

Eksperter og kommentatorer prøver å forutse Nottos trekk i spillet, men han er alltid ett eller to steg foran alle andre.

«Hunterace» drar opp trekk fra hatten som få har tenkt på. Unggutten selv tenker alt fra 2 til 20 trekk frem i tid.

Det er et fortrinn som gjør han attraktiv på verdensbasis. «Alle» lurer på hvordan han har fått dette fortrinnet. Har «Hunterace» en dypere forståelse av spillet? Er han e-sportens Magnus Carlsen?

– Magnus Carlsen er noe helt spesielt. Det vil ikke være riktig å sammenligne oss på den måten, men jeg har stor respekt for ham og ser opp til ham.

– Hearthstone er et mer strategisk spill, og kan selvfølgelig sammenlignes med sjakk, men samtidig er det et kortspill og har kortspillets natur. En blanding av sjakk og poker, kanskje, spør Notto.

– Ser du noen likheter mellom dere?

– Ja, jeg hater å tape jeg også. Det har alltid vært sånn, ler han.

