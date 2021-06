Mandagens åttedelsfinale endte til slutt med 5-3-seier til forhåndsfavoritt Spania etter at kampen måtte ut i ekstraomganger.

Spania er nå videre til EMs kvartfinale.

Der venter vinneren av Frankrike - Sveits, et oppgjør som spilles senere mandag kveld.

Åttedelsfinalen ble et spinnvillt åttemålsdrama.

Spania ledet 3-1 helt det gjensto fem minutter, men to sene scoringer til Kroatia sendte kampen til spilleforlengelse.

I ekstraomgangene slo Spania tilbake og sikret avansementet.

– Oi, dette måtte vi kjempe for. Det har vært noen turneringer siden vi sist vant en utslagskamp, men i dag brøt vi rekken mot en tapende VM-finalist. Det var ikke bra å slippe inn to mål mot slutten av ordinær tid, men vi var best i ekstraomgangene og gikk fortjent videre, sier César Azpilicueta etter kampen.

Luis Enrique har fått kritikk i spansk presse, men mandag kunne Spania-sjefen juble for EM-kvartfinale. Foto: WOLFGANG RATTAY / AFP

– Gir fingeren

At det var nettopp Alvaro Morata som scoret 4-3-målet som ga Spania tilbake ledelsen, var som skrevet i stjernene.

– For en historie dette er, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Morata, som hadde blitt utskjelt og forhatt av store deler av det spanske folk for svake prestasjoner så langt i mesterskapet, slo dermed kraftig tilbake.

– Jeg elsker at Luis Enrique har holdt fast ved Morata (i startoppstillingen). Og jeg elsker at Morata gir fingeren til alle de som trakasserer ham på sosiale medier, skriver den engelske fotballprofilen Gary Lineker på Twitter.

– Brøt uskreven regel

Men den spanske sjefen får ikke bare ros etter avansementet.

På stillingen 3-1 til Spania valgte Luis Enrique å bytte ut Eric Garcia for Pau Torres, trolig for å hvile den viktige City-stopperen før det han trodde ville være en sikker kvartfinalebillett.

Men to sene scoringer gjorde altså at Kroatia kom tilbake i kampen. Nå får Enrique kritikk for grepet.

– Jeg ble overrasket da han tok Garcia av banen. Det er en uskreven regel at du ikke bytter i forsvar når kampen ikke er avgjort, og det var et risikabelt trekk når man kun har en tomålsledelse, påpekte Manchester Evening News’ fotballsjef Samuel Luckhurst.

Luis Enrique takker Eric Garcia for kampen. Spørsmålet er om han burde beholdt forsvarsspilleren på banen. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp trekker frem at Enrique gjorde det samme byttet i forrige kamp, og har forståelse for at det ble gjentatt denne gangen.

– Jeg synes Garcia slet litt. Det ble jo diskutert på forhånd om Pau Torres skulle starte, så det er tett mellom dem. Men når man ser det i etterkant, var det nok med på å endre kampbildet litt, sier Torp.

NRKs ekspert er mer forundret over andre lagoppstillingsgrep Luis Enrique tok.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp. Foto: NRK

– Jeg stusset over at Fabián Ruiz kom inn, han var svak, og der synes jeg han heller burde byttet inn Thiago Alcantara, en spiller som kunne styrt og kontrollert kampen. Det er for meg et større poeng når de mistet så mye kontroll på kampen som de gjorde, sier Torp.

Eksperten mener Luis Enrique var helt avhengig av å vinne kampen med tanke på det laguttaket han tok før kampen, et laguttak som ifølge Torp bar preg av gambling.

– Det var et veldig omdiskutert laguttak, og han måtte levere. Det gjør han jo for så vidt også, nå som de gikk videre, sier han.

UNAI, UNAI: Spania-keeper Unai Simón vil neppe glemme EM-kampen mot Kroatia med det første. Han var skyld i en helt utrolig tabbe på kroatenes 1-0-scoring. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Selve kampen åpnet med stillingskrig, og det tok 17 minutter før det dukket opp en målsjanse. Da var den til gjengjeld stor. Vakkert spansk spill endte med at Koke fikk ballen helt alene foran mål, men avslutningen ble reddet på strålende vis av Kroatias sisteskanse Dominik Livakovic.

Minuttet senere var Spania farlig frempå igjen da Ferran Torres slo inn og fant Alvaro Morata med et glimrende innlegg. Avslutningen på hodet var imidlertid langt fra god nok til å sende Spania opp i 1-0.

Historisk tabbe

Etter 20 minutter var det duket for det som trolig er en av EM-historiens største tabber.

Helt upresset skulle Pedri bare slå ballen tilbake til keeper Unai Simón, men slik gikk det ikke. Ballen skled under foten til Spania-burvokteren, som var så vidt borti den, og trillet i det åpne målet.

– Jeg tror faktisk ikke jeg har sett noe lignende. Han bommer rett og slett på ballen, sa Steffen Iversen, som var gjest i NRK-studioet, om tabben.

Etter kampen får keeperen trøst av lagkamerat Sergio Busquets.

– Unai Simon vet han har vår fulle og hele tillit. Målet var uflaks, men han har en veldig avslappet mentalitet, samtidig som han er ambisiøs. Det viste han i dag. Han var veldig trygg og god etter selvmålet og bidro med noen flotte redninger, sier Busquets ifølge BBC.

Spanias keeper med enorm tabbe Du trenger javascript for å se video.

– Dette var ikke tilfeldig

Ifølge Guillem Balague, som dekker EM som BBCs ekspert på spansk fotball, mener dette var en tabbe man kunne se komme.

– Dette var ikke tilfeldig, Unai Simón er den keeperen i La Liga som har gjort flest tabber som fører til baklengsmål, sier Balague til BBC.

Ifølge statistikkbyrået Opta gjorde Unai Simón tabber som direkte førte til seks baklengsmål i La Liga forrige sesong, flest av samtlige spillere i de topp fem europeiske ligaene.

Ekspert Balague mener Athletic Bilbao-keeperen viste sin store svakhet i situasjonen som ga Kroatia scoringen.

– Han er en keeper som gjør feil, og en del av disse feilene oppstår når han må bruke beina, påpeker Balague.

Dermed sto det 1-0 til Kroatia, men syv minutter før pause slo Spania tilbake.

José Luis Gayà prøvde seg først med en knallhard markkryper, men en glimrende redning av Livakovic gjorde at ballen gikk rett ut til Pablo Sarabia, som fra kloss hold dunket inn utligningen med en kontant avslutning.

Dermed sto det 1-1, et resultat som holdt seg til pause.

Spania utligner Du trenger javascript for å se video.

Andre omgang var drøyt elleve minutter gammel da Spania scoret igjen og tok ledelsen.

Ferran Torres slo et flott innlegg inn i boksen, og der hadde César Azpilicueta løpt seg fri. Chelsea-spilleren hadde få problemer med å heade inn 2-1 for spanjolene fra kloss hold.

Det var hans første landslagsmål for Spania etter 27 kamper. Ifølge Opta ble 31-åringen Azpilicueta samtidig spanjolenes eldste målscorer i et EM noensinne.

Spania tar ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Kroatia skapte et par farligheter i etterkant, men i stedet for 2-2 ble det 3-1 til Spania da det gjensto et kvarter av kampen.

Ferran Torres utnyttet en sovende Josko Gvardiol og satte ballen i mål fra skrått hold etter en crosser fra Pau Torres.

Torres setter inn Spanias tredje scoring Du trenger javascript for å se video.

Kroatia fikk fornyet tro på avansement da Mislav Orsic reduserte etter klabb og babb fem minutter før slutt.

To minutter på overtid var comebacket fullstendig. Mario Pasalic steg til værs i boksen og headet inn 3-3 på kontant vis.

– Har du sett på maken til fotballkamp i Parken, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da utligningen var et faktum.

Kroatia utligner på overtid Du trenger javascript for å se video.

Det gjorde at kampen gikk til ekstraomganger.

I første ekstraomgang fortsatte dramatikken, og både Andrej Kramaric og Dani Olmo sløste bort enorme sjanser for hvert sitt lag.

I det 99. minutt tok Alvaro Morata saken i egne hender. Han lurte seg fri på et innlegg fra Olmo og banket inn 4-3 med en strålende avslutning.

Morata setter inn ledelse til Spania Du trenger javascript for å se video.

Minuttet senere økte Mikel Oyarzabal til 5-3 da han tok imot et innlegg fra Olmo og var kontant i avslutningsøyeblikket.

Det rundet av åttemålsthrilleren, og det er altså Spania som kan juble for kvartfinalebillett.

– En liten skandale

Kroatia måtte greie seg uten nøkkelspiller Ivan Perisic i mandagens åttedelsfinale. Det ble klart etter at 32-åringen lørdag avga en positiv koronaprøve.

Perisic sto med to mål så langt i EM og hadde vært direkte involvert med målpoeng i seks av de åtte siste EM-målene Kroatia har scoret.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener Kroatia må ta sterk selvkritikk for måten de har håndtert smittevern på når en slik situasjon oppstår.

– Jeg mener det er en liten skandale at de mister en av sine beste spillere på grunn av korona midt i et mesterskap, det er kritikkverdig, mener Torp.

Kroatia kunne hatt bruk for Perisic mandag kveld, det er det i hvert fall liten tvil om.

Kvartfinalen spilles fredag 2. juli i russiske St. Petersburg.