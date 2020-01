– Det er helt sykt. Det har ikke gått opp for meg ennå. Jeg må få roet meg ned og lagt meg litt ned på senga nå, sier han til NRK.

Marius Lindvik slo til med et hopp på hele 143,5 meter i 1. omgang og tangerte dermed også bakkerekorden til Simon Ammann i Garmisch-Partenkirchen.

– I dag fikk jeg det til å klaffe på hoppkanten. Det var veldig godt å kjenne flyten i svevet, sa Lindvik til NRK etter 1. omgang.

Kjempehoppet førte nordmannen til ledelse før finaleomgangen foran polske Dawid Kubacki og tyske Karl Geiger som fulgte på 2.- og 3.-plass.

Se monsterhoppet til Marius Lindvik på 143,5 meter her

– Det er stort

Spenningen var derfor stor før 2. omgang. Kunne Lindvik følge opp den gode hoppingen og ta sin første seier i hoppuka?

Geiger strakte seg til solide 141,5 meter og ledelse i 2. omgang, mens Kubacki hoppet 139,5 meter. Dermed økte presset på 21 år gamle Lindvik, som er helt urutinert i internasjonal sammenheng.

– Jeg fikk ikke med meg så mye på toppen, jeg hadde nok med meg selv, sier Lindvik.

Men den unge nordmannen leverte et godt hopp og landet på 136 meter. Dermed passerte han tyske Geiger og sikret seieren. For øvrig Norges 14. seier i det tradisjonsrike hopprennet.

Kubacki endte på 3.-plass.

– Jeg har ikke ord, det her er helt sykt. At jeg greier å få til et såpass bra hopp i andre omgang også, det er helt utrolig. Nå er jeg sinnssykt fornøyd, sier Lindvik.

– Da jeg kom ned, så jeg at jeg hadde hoppet over den grønne streken, og det var den deiligste følelsen. Jeg satte et bra nedslag. «Dette må holde», tenkte jeg da.

Her hopper Marius Lindvik inn til seier

Landslagssjef Alexander Stöckl var svært imponert over sin unge utøver etter seieren.

– Det var helt fantastisk. Det er stort, det er stort av Marius at han klarer å levere et sånt hopp, sier han.

– Han sitter som sistemann igjen på toppen, det er helt nytt for ham, og så er det nyttårsrennet i Garmisch. Det er masse mennesker som ser på, Tyskland gjør det ekstremt bra, så han hører det bråker på sletta. Men han leverer et hopp på høyeste nivå. Og det synes jeg er sterkt, sier han.

– Blir husket for alltid

NRKs ekspert Johan Remen Evensen jublet vilt etter at Lindvik hadde sikret seieren.

– Det her er altså så vilt. Jeg tror ikke folk forstår det. Roger Ruud er her i dag, og han blir behandlet som en helt. Han er en seiersherre her lenge etter at han vant her. Han kommer til å bli husket for alltid, jublet han.

Lindvik sier dette om hvordan han taklet presset før det siste hoppet:

– Jeg prøver å ikke stresse, for det er det verste du kan gjøre. Hvis jeg greier å holde meg rolig, så vet jeg at jeg kan gjøre et topp hopp, forteller han.

Med seieren klatret han også i sammendraget i hoppuka. Lindvik er nå på en fjerdeplass. Opp til polske Dawid Kubacki på plassen foran skiller det 10,4 poeng. Ledende Ryoyu Kobayashi er 18,9 foran.

JUBEL: Her innser Lindvik at seieren er sikret. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– En herlig type

Johann André Forfang gjorde et strålende hopp i finaleomgangen, og med 135 meter overtok han ledelsen før det gjensto ti hoppere. Hoppet holdt til slutt til en niendeplass.

Etter konkurransen gledet han seg mest over Lindviks seier.

– Det er helt fantastisk. Det er helt rått, jeg skulle gjerne vært i hans sko.

– Det er alltid god stemning med seier, at «Linus» vinner nyttårshopprennet, det er ikke annet enn imponerende.

– Han er en surrekopp, en ordentlig herlig type og en god kamerat. Jeg tror det er lett for hele laget å unne ham suksess. Han er en herlig type, forteller han.

Robert Johansson hoppet seg opp fra en 16.-plass til en 14.-plass med et hopp på 133 meter. Daniel Andre Tande som lå på en skuffende 21.-plass etter første omgang, fikk det heller ikke til å stemme i finaleomgangen. Han endte som nummer 30.