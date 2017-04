Eksplosjon på Dortmund-buss

Ifølge den tyske avisa Bild har det vært en eksplosjon på Borussia Dortmunds buss på vei til mesterligakampen hjemme mot Monaco. En person er sendt til sykehus. Klubben bekrefter på sin Twitter-side at det har vært en bombeeksplosjon, der de også bekrefter at en person er skadet. Politiet undersøker om dette har vært et målrettet angrep.

Hendelsen fant sted rundt 10 kilometer unna Signal Iduna Park, og det er uklart om kampen skal spilles eller ikke.