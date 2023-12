Moldes stortalent: – Hører jeg er blitt en «snakkis» i RBK-garderoben

– Jeg blir jo «cocky» og litt mer drittsekk. Men samtidig prøver jeg å holde meg innenfor grensen, slik at jeg ikke blir en idiot. Sånn som mot Rosenborg.

Løvik flirer mens han tenker tilbake på det røde kortet han pådro seg i det ampre rivaloppgjøret mot trønderne i starten av november.

Mathias Løvik blir utvist mot RBK Du trenger javascript for å se video.

Egentlig er han glad for at det skjedde i den kampen, selv om han angrer på at det kokte over og endte med rødt.

– Skal ikke være venner

På denne måten fikk han en lekse før lørdagens uhyre viktige cupfinale mot seriemester Bodø/Glimt, mener han.

Løvik, som fylte 20 år så sent som 6. desember, starter trolig finalen som banens yngstemann.

Da gjelder det å holde hodet kaldt, men det er lettere sagt enn gjort for en unggutt som selv beskriver det som at «det skjer noe» når han går ut på en bane.

– Det er bare lidenskapen for Molde som slår inn. Jeg skrur på en bryter og stenger alt ute, fokuserer kun på fotballen. Spillerne på motstanderlaget skal du ikke være venner med under kampen. Det kan du være før og etter, kanskje, men ikke under kampen, sier han.

PROFIL: Mathias Løvik er allerede en profil i Eliteserien og spås en stor karriere. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

– Blitt en snakkis i RBK

Etter RBK-kampen uttalte stortalentet til Romsdals Budstikke at han følte Rosenborg-spillerne bevisst var ute etter ham for å provosere og få ham heit i toppen.

Det står han fast på overfor NRK i dag, og har en teori om hvorfor det ble slik.

– I den første kampen på stadion her i fjor mot RBK, var jeg litt hissig fordi det var det første lokaloppgjøret og jeg vokste opp med å hate Rosenborg. Da var jeg kanskje litt ufin med dem, og da ville de ta igjen, sier han.

Og legger til:

– Jeg har hørt at jeg er en snakkis i Rosenborg-garderoben, og det er gøy at jeg er det i en alder av 20 år, sier han med et smil.

– Det ser du på som positivt?

– Ja, det er bare kos, det er sånt jeg elsker.

– Føler du at slike ting legger mer press på deg?

– Nei, da koser jeg meg egentlig enda mer. Jeg skulle ønske det hadde skjedd noe annet på Lerkendal, men jeg får bare lære, svarer han.

– Er du bevisst på at du ikke skal være noe hyggelig mot motstandere underveis i kamper?

– Ja, når kampen er i gang driter jeg i hvor god du er, hvem er du er og alt mulig sånn. Da er det bare å klinke til og vise null respekt, sier han.

BLID: Mathias Løvik er en helt annen person på og utenfor banen, mener han. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

Han sier at flere motstandere har reagert på oppførselen og stilen hans denne sesongen.

Det første eksempelet han kommer med er Viking-profilen Zlatko Tripic, som ble synlig sint og frustrert etter flere sammenstøt med Løvik da lagene møttes for noen uker siden.

Etter kampen sa Tripic at han ble irritert, men at han samtidig hadde forståelse for at en ung og god back skulle vise seg frem. Duellen fikk merkelappen «fair» av Viking-kapteinen.

Det er akkurat sånn Løvik har som mål at det skal være.

Ingen skal få noe gratis i duellene mot ham, selv om han fortsatt er en av de yngste på banen i hver kamp han spiller.

– Pappa sendte det til meg

Det er litt morsomt, forteller han, at familie og venner er vant til å se ham som en rolig og sindig fyr utenfor banen.

Når de kommer på kamp og ser spilleren, kjenner de ham ikke igjen.

– Det er egentlig de siste årene jeg har begynt å bli litt hissig og aggressiv på banen, før var jeg mer forsiktig. Men når jeg kommer opp på Norges beste lag kan jeg ikke stå med lua i hånda heller. Men familien kjenner meg og vet at det ikke er noe vondt i det, sier han.

Video til cupsendingen 2023 Du trenger javascript for å se video. Video til cupsendingen 2023

Potensialet hans er ubestridt. Moldenseren har spilt for alle U-landslag fra G16 og opp, og i høst fikk han debuten for U21-landslaget.

Da NRKs fotballeksperter nylig skulle se inn i fremtiden og spå Norges 2028-landslag, fikk unggutten plass på venstrebacken til Carl-Erik Torp.

– Pappa sendte det til meg, det var stort, sier Løvik om tilliten.

Les saken her:

– Hva tenker du om at Torp ser på deg som en fremtidig landslagsback?

– Det er store ord, og noe jeg håper selv også. Så får vi se i 2028 om det er jeg eller noen andre som spiller der. Men drømmen og målet er å klare det, sier han.

– Gir F i hvem han møter

Magnus Wolff Eikrem har spilt med mange gode spillere og slår allerede nå fast at Løvik har en svært spennende fremtid på banen.

– Han har et internasjonalt snitt på fart og fysisk kapasitet, der er han på internasjonalt nivå. Han er en ekstremt uredd fyr som gir litt F i hvem han møter og hvem han spiller mot, sier Eikrem til NRK.

Før han med et smil legger til:

– Men jeg vil ikke gi ham for mye skryt heller, han kan ikke bli for «cocky». Han har stort potensial, men det er viktig å legge til at det er potensial. Hvis han får ut alt han har i seg, blir han en topp, topp spiller både for oss og Norge. Men det er en lang vei dit, understreker Molde-stjernen.

ROSER ELEVEN: Erling Moe liker godt måten Mathias Løvik har presentert seg på toppnivå. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

Molde-trener Erling Moe støtter seg på sin kaptein:

– Han er heldig, for han er venstrebeint. Det er det underskudd på. Han er også født med noen egenskaper som ikke er så lett trenbare, som fart, fysikk og et tøft hode på toppen. Det må gjøres litt mer voksent og balansert, slik at ikke entusiasmen tar for ofte overhånd, sier Moe til NRK.

Selv er Løvik klar for å ta vare på tilliten i finalen. Sist gang Molde vant cupgull, var han ubenyttet reserve og se hele oppgjøret fra benken.

– Vi får håpe jeg spiller, man vet jo aldri. Ting kan skje. Men det vil være en guttedrøm som går i oppfyllelse om jeg får spille en cupfinale, slår han fast.

Se cupfinalen mellom Molde og Bodø/Glimt lørdag klokken 16.00 på NRK1 eller hør kampen på NRK Sport på radio.

Slik påvirker cupfinalen europaplassene til norske lag Ekspander/minimer faktaboks Hvis Glimt slår Molde i cupfinalen: 1. plass Eliteserien (Glimt): Mesterliga-kvalik 2. plass Eliteserien (Brann): Europaliga-kvalik 3. plass Eliteserien (Tromsø): Serieligakvalik 4. plass Eliteserien (Viking): Serieligakvalik Hvis Molde slår Glimt i cupfinalen: 1. plass Eliteserien (Glimt): Mesterliga-kvalik 2. plass Eliteserien (Brann): Serieligakvalik 3. plass Eliteserien (Tromsø): Serieligakvalik 4. plass Eliteserien (Viking): Ingen plass i Europa-spill 5. plass Eliteserien (Molde): Europaliga-kvalik Johannes Kaste, utvikler av nettsiden Fotcalc.com, som er viet til å gjøre det enklere å følge med på koeffisienten til norske og utenlandske klubblag og premiepengene hvert lag høster av å spille i Europa, mener det er best for norsk fotball om Molde vinner finalen. Dette fordi sjansene er større for at norsk fotballs såkalte koeffisient øker med Moldes deltakelse. – Koeffisienten er viktig for norsk fotball fordi den bestemmer kvoten på hvor mange europaplasser norsk fotball skal ha. Den styrer også hvilke runder klubbene starter sin kvalik i. Jo høyere norsk fotball er rangert, jo lettere er det for klubbene våre å oppnå gode resultater. Molde vil være seedet i flere kvalikrunder enn Tromsø/Brann/Viking fordi Molde har langt flere egne koeffisientpoeng enn dem. Koeffisientpoeng er også det som bestemmer seedingen i de fleste kvalikrunder. Derfor vil Molde møte lettere motstand enn noen av de tre andre klubbene, sier Kaste til NRK. Norsk fotball ligger per nå på 16. plass på denne rangeringen. Plasseringen ved sesongslutt (rundt mai 2024) bestemmer europaplassene våre for Eliteserien/Cupen 2024. Alle europakvotene finner man ved å følge denne lenken. – Der kan du se at 15. plass er betraktelig bedre enn 16. plass. Derfor er det meget fordelaktig for norsk fotball om vi greier å holde oss innenfor topp 15 frem til sesongslutt, påpeker Kaste.