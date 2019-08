Moldes spillerkjøp forundrer NRK-ekspert: – Det er en risiko

– Det kan gå veldig bra og man kan få gull mellom hendene, men man kan også stå der med spillere som man ikke får på beina, sier han.

Forrige torsdag sendte Matthis Bolly Molde videre i Europaligaen med hans første mål for klubben, før han storspilte mot Ranheim i Eliteserien søndag.

Bolly ble hentet gratis til Molde fra tyske Greuther Fürth før sesongen etter å ha slitt med skader i lengre tid.

– Han hadde en trøblete avslutning på Tyskland-oppholdet sitt, og jeg tvilte litt selv, også kanskje, om han skulle komme seg tilbake. Men han har stått distansen til gull, forteller Molde-trener Erling Moe.

Bolly er takknemlig for at Molde valgte å satse på ham, til tross for skadesituasjonen. Da spilleren kom til romsdalsklubben, hadde han ikke spilt kamp på over ett år. Målet hans mot Aris torsdag var hans første på to år.

– Det har vært en prosess med skader og operasjoner, noe Molde var klar over da de signerte med meg. De har hjulpet meg videre på en utmerket måte. Jeg er veldig takknemlig for det, sier spilleren.

BLE TOPPSCORER: Björn Bergmann Sigurdarson. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Må være flinke

Romsdalsklubben har vært svært dyktige til å hente spillere, som mange andre klubber har avskrevet på grunn av skader. Ifølge Molde-treneren har det også vært helt nødvendig.

– Det er sånt som vi må være flinke til. Dette er spillere som vi ikke får tak i når de er friske og raske. Spillere som er på den hyllen er tøffe å hente til Molde. Derfor har vi sett på muligheten når det dukker opp slike tilfeller, innrømmer han.

En av disse spillerne var islandske Björn Bergmann Sigurdarson. En spiller som var mye plaget med skader. Etter et opphold i København, valgte Molde å satse på spilleren for en ny sesong - til tross for skadene.

Daværende Molde-trener Ole Gunnar Solskjær mente han kunne bli den beste spilleren i Eliteserien.

I 2017 scoret han 16 mål og ble Moldes toppscorer før han ble solgt til russiske Rostov i 2018.

– Vi har vært flinke til å hente spillere hit som vi har vært nødt å restarte. Det er fordi vi har et bra medisinsk apparat her, sier Molde-trener Erling Moe.

FRA SKADE TIL MÅLTYV: Leke James. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Endelig tilbake

En annen signering som viser Moldes teft i markedet, er Leke James. Han ble i 2016 solgt til kinesiske BJ Enterprises fra Aalesund, men 25-åringen stod etter hvert etter uten kontrakt. Molde hentet ham derfor gratis i april 2018.

Men også Leke James har vært plaget med skader.

Først ett år etter at de hentet ham til klubben er han for alvor tilbake på banen. Søndag scoret han sitt niende mål denne sesongen da Molde slo Ranheim.

En annen islending, tidligere Chelsea- og Barcelona-spiller Eidur Gudjohnsen, ble hentet til klubben i 2016. Gudjohnsen la ikke skjul på at han kom til klubben for få plass i den islandske EM-troppen, noe han også fikk. Han valgte imidlertid å slutte i klubben seks måneder etter at han kom til Molde.

NRKs FOTBALLEKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad

– Alltid en risiko

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp skryter av Moldes evne til å hente spillere med potensial. Han er likevel litt overrasket over at klubben har en så bevisst holdning til å hente skadde spillere til klubben.

– At det er så bevisst og klart overrasker meg litt. Men jeg tipper at de har noen plasser som de har holdt av til spillere i det sjiktet, og så har de spillere i resten av troppen som leverer fra dag en. Det er en helhetlig tanke bak det.

– Det er alltid en risiko. Det er det ved alle spillerinvesteringer.

– Det viktigste for en spiller som er skadet, er å få roen. Ikke stresse og samtidig føle at klubben satser på deg. Det er viktig for spilleren, og det har nok Molde truffet bra på, understreker Torp.