Moldes måltyv mister Europa-kamper

Carlsen sto imot angrepet

Fabiano Caruana er ute etter Magnus Carlsens førsteplass på verdensrankingen og var på offensiven i deres duell onsdag, men Carlsen sto imot og berget remis.

Partiet var både viktig for Carlsen med tanke på å forsvare førsteplassen på rankingen, men også for å henge med i seierskampen i den prestisjetunge Wijk aan Zee-turneringen. Carlsen hadde helst trengt seier for blande seg inn i toppen.

Remisen gjør at han er Carlsen er et helt poeng bak ledelsen med kun tre partier igjen å spille.