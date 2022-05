Mannsverk mener Bodø/Glimt, og især Hugo Vetlesen, var usportslig i sekundene før han scoret på det avgjørende straffesparket som ga Molde 1-0-seier på Ullevaal Stadion søndag kveld.

– Hugo Vetlesen pirket der jeg skulle ta straffe og begynte å psyke meg ut. Jeg hadde Ola (Brynhildsen) der som gikk litt i mellom. Sånne ting skal ikke skje. Men jeg scoret, så det er helt fantastisk, sier Mannsverk til NRK etter kampen.

– Hva gjorde Vetlesen?

– Han gikk bort der og bare dro vekk straffemerket (med foten). Han fikk bort halve merket på den ene siden. Det er enda deiligere når man da scorer, sier Mannsverk og demonstrerer med føttene.

Se straffesparket og høydepunktene fra finalen her:

Sivert Mannsverk avgjorde cupfinalen Du trenger javascript for å se video.

– Det får være hans verdier

Mannsverk sier han ikke ser poenget med Vetlesens manøver. Men at han til en viss grad har forståelse for det.

– Det står jo om et cupfinalegull, så du ser hvor mye det betyr for ham. Men det han gjorde er kanskje ikke er helt innafor, men jeg scoret. Og jeg synes vi vinner veldig fortjent, sier 19-åringen.

Matchvinneren var banens yngste, men tok likevel ansvar da straffesparket ble idømt. Han mener det var unødvendig at han måtte forholde seg til Vetlesens manøver.

– Jeg skjønner hva han vil frem til, men samtidig er det usportslig. Så får det være hans verdier, hva han står for og ikke står for. Han sto for at han ville ødelegge straffemerket. Om jeg ville gjort det samme? Det vet jeg ikke, sier Mannsverk.

Vetlesen: – Jeg må legge meg flat

Hugo Vetlesen var skuffet etter kampen. Om kritikken fra Molde-spilleren sier han til NRK at det han gjorde er en del av fotballen.

I slike anledninger må man gjøre alt for å vinne, er oppfatningen hans.

– Det er tross alt en cupfinaleseier det står om. Jeg tipper Molde-spillerne hadde gjort det samme. Det var en «fair» linje og dommerene var veldig gode i dag, sier Vetlesen til NRK.

Han vil ikke være med på at det er usportslig, men strekker likevel hendene i været og tar selvkritikk.

– Jeg føler at det er en del av fotballen. Sånn er det noen ganger. Det er klart at det var i kampens hete … så jeg skulle ønske at det ikke skjedde. Jeg må legge meg flat for at jeg gjorde det, sier Vetlesen.

TAR SELVKRITIKK: Hugo Vetlesen legger seg flat etter å ha sparket bort gress fra krittmerket før straffesparket i finalen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Han sier til NRK at han ikke har snakket med Mannsverk om situasjonen, men at han gratulerte ham med cupseier etter kampen.

– Aldri tatt straffe før

For Mannsverks del ble finalen uansett en gedigen opptur. Han røper overfor NRK at han ikke akkurat er en erfaren straffeskytter.

– Jeg tror jeg aldri har tatt en straffe i tellende kamp, når jeg tenker meg om. Ikke på toppnivå. Det var den første straffen jeg har tatt i min seniorkarriere, og det i en cupfinale mot Bodø/Glimt. Det sier vel sitt. Jeg er veldig stolt, sier 19-åringen.

– Var du nervøs?

– Man er nervøs, men man soner ut i sånne øyeblikk. Det eneste jeg tenkte på var hvordan den blå veggen kom til å reagere når jeg scoret. Jeg tenker ikke på konsekvenser, det kan man ikke gjøre når man tar straffer. Du tenker bare på gevinsten, sier han.

– Var du noen gang i tvil på at du skulle ta straffen?

– Nei. Med en gang dommeren pekte på straffemerket tenkte jeg kun på å ta ballen og være mentalt klar, sier han.

Det var Moldes første NM-triumf siden 2014, og det var dermed en etterlengtet kongepokal de fikk utdelt av NFF-visepresident Arne Larsen Økland og landbruksminister Sandra Borch i kongefamiliens fravær.