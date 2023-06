Molde vant sjumålsdrama: Berisha hånet med «slanger» og falske sedler

– Denne seieren her er dedikert til Veton, sa matchvinner Ola Brynhildsen til TV 2 etter kampen.

– Vi fikk en liten ekstra motivasjon før kamp, sa Barisha selv til kanalen.

Tidligere Viking-spiss Berisha ble nemlig møtt med monopolpenger og banneret «Elske Valon, hate slangen. Grådige jævel» da han gjestet sin gamle hjemmebane i Eliteseriens hovedkamp søndag kveld.

– Han er jo en liten sviker, lo en Viking-supporter da NRKs reporter spurte om den uhyggelige velkomsten.

– Vi snakker ikke om han, svarte en annen da hun hørte Berishas navn.

– Det blir mye buing og skriking i dag, forsikret den tredje.

Frem til Berisha dro til Hammarby sommeren 2022, var han en nøkkelspiller for Viking. Og da egersunderen valgte å gå til Molde i vinter, anklaget Viking-supporterne Berisha for å bare tenke på pengene. Ifølge TV 2 lå overgangssummen på totalt 37 millioner kroner.

BANNER: «Elske Valon, hate slangen. Grådige jævel», sto det på banneret Viking-supporterne holdt opp. Foto: skjermdump / NRK

To mål på de første seks minuttene

Dramatikk ble det også på gresset, men til Viking-fansens store fornøyelse gjorde ikke Berisha seg særlig bemerket, og gikk målløs fra stadion.

BARISHA (T): Slanger lå strødd på gresset i Stavanger. Foto: skjermdump / TV 2

Molde fikk derimot en drømmestart med en praktscoring av Emil Breivik, som ble kåret til banens beste.

Men gleden ble kortvarig, da hjemmelagets Gianni Stensness utlignet etter hjørnespark da det sto seks minutter på klokka.

Etter knappe halvtimen spilt sendte Ola Brynhildsen bortelaget i ledelsen etter en lekker målgivende pasning fra kampens første målscorer, Breivik.

Det er mange sjanser begge veier i første omgang, og tøffe dueller. Vikings målscorer gjorde en stygg takling etter 37 minutter, som ble VAR-sjekket for rødt kort, men endte med gult til Stensness.

Like før pause ble hjemmelaget tildelt to gule kort til da David Brekalo og Viking-trener Lunde Aarsheim, ifølge dommeren, mente litt for mye.

UENIGE: Dommeren ga David Brekalo og Lunde Aarsheim gult kort for munnbruk. Foto: NTB

Rødt kort etter spark i ansiktet

Det gikk derimot betydelig bedre for rogalendingene etter hvilen, da Sondre Bjørshol utlignet til 2-2, før Zlatko Tripic sendte Viking i ledelsen tre minutter senere.

Tempoet roet seg ikke med det, og romsdalingene jaktet utligningen.

Etter 75 minutter kom den, signert Magnus Grødem.

UTVIST: Vikings Sondre Flem Bjørshol scoret 2–2 målet, men ble utvist senere i kampen. Foto: NTB

Begge lag var sultne på tre poeng, og fortsatte å presse på. I kampens hete var Bjørshol uheldig og sparket motspiller Kristoffer Haugen i fjeset. Etter en VAR-sjekk ble Viking-spilleren utvist.

Molde utnyttet overtallet, og på overtiden ble Brynhildsen matchvinner da han satte punktum med 4–3-scoringen.