Molde ute etter straffedrama

Molde hadde et bra utgangspunkt før returoppgjøret mot tyrkiske Trabzonspor. I borteoppgjøret klarte nemlig moldenserne 3–3 og ville gå videre med seier på Aker stadion.

Molde hadde god kontroll i første omgang, men da Edgar Ié sendte bortelaget i ledelsen rett før klokka rundet en time spilt, måtte Molde jage scoring den siste halvtimen.

Lenge så det ut til at Trabzonspor skulle klare å stenge buret, men sju minutter på overtid dukket innbytter Björn Bergmann Sigurdarson opp inne i feltet. Målsniken styrte et innlegg fra Ola Brynhildsen inn i mål og sikret ekstraomganger for Molde.

Da verken Molde eller Trabzonspor maktet å score i ekstraomgangene, ble det straffesparkkonkurranse på Aker stadion. Der var det til slutt tidligere Rosenborg-spiller Anders Trondsen som avgjorde og sendte Trabzonspor videre.

Det var populært blant trøndere som satt og fulgte med på kampen, ifølge Trondsen selv.

– Jeg har fått mange gratulasjoner fra ivrige trøndere for å si det sånn. Det var litt høyere piping på min straffe enn de andres, så det spiller nok litt inn at jeg har spilt for Rosenborg, sier Trondsen til NRK.

Med Moldes exit, er nettopp Rosenborg en av to håp for Norge ute i Europa akkurat nå. Det andre er Bodø/Glimt som tok seg videre torsdag. Begge lagene har nå ett hinder igjen før de er klare for gruppespillet i serieligaen.