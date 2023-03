Molde ute av cupen etter straffedrama mot Stabæk

Stygt fall i Vikersund – slo hodet

Østerrikske Stefan Kraft hoppet hele 249 meter i treningsomgangen i skiflygingsbakken i Vikersund, men under landing gikk det galt. Kraft klarte ikke å holde seg oppreist, og slo hodet i bakken.

Brillene fløy av, men tilsynelatende ser det ut til at det gikk bra for hopperen. Han reiste seg opp, tok hjelmen av og holdt seg til bakhodet.

I pressesonen stoppet ikke Kraft for noen, men han sa det gikk OK, ifølge NRKs reporter på stedet. Litt seinere kom beskjeden om at han stiller i konkurransen. Krafts trener, Andreas Widhoelzl, forteller at Kraft har ingen hodepine, men litt smerter i lysken.

Østerrikeren er Halvor Egner Graneruds argeste rival i Raw Air-sammendraget. Foran lørdagens renn skiller det 22,4 poeng i Graneruds favør etter at Kraft hoppet seg kraftig innpå i kvalifiseringen.