Molde tapte mot Sogndal

Regjerende seriemester Molde måtte ble slått 2-1 av 1.-divisjonsklubben Sogndal i en treningskamp søndag.



– Det var nok en liten vekker for oss, sier Molde-trener Erling Moe til Romsdals Budstikke.



Selv om Molde byttet ut så å si hele laget i pausen, mener treneren det ikke finnes noen unnskyldning for nederlaget.



– Jeg forventer ikke at vi ikke vinner hjemme mot Sogndal, sier Moen.



Kristoffer Hoven og Per-Magnus Steiring scoret for Sogndal, mens Leke James puttet for Molde.