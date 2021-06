Molde-talent solgt

Modrić-perle sendte Kroatia videre

Skottland står nå med elleve deltakelser i EM og VM uten å ta seg videre fra gruppespillet. Tirsdag ville skottene klart det med seier over Kroatia, og mange på Hampden Park øynet muligheten da Callum McGregor utlignet til 1-1 like før pause. Kroatia, som førte kampen, misbrukte mulighetene før kaptein Luka Modrić tok ansvar. Midtbanedirigenten klemte til fra utsiden av 16-meteren med utsiden av foten, og ballen smalt inn bak en sjanseløs Lyndon Dykes. Så, et knapt kvarter før slutt, fjernet Ivan Perisic all tvil med en følsom heading til 3-1 etter et hjørnespark. Servitør? Luka Modrić, naturligvis.