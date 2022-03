Molde snudde til seier i cupdrama – saksespark senket Odd

Ødegaard strålte i ny Arsenal-seier

Arsenal er virkelig i flytsonen, og søndag ble det 2–0 over Leicester i en kamp Martin Ødegaard definitivt satte sitt preg på.

Nordmannen utmerket seg ved å regissere hele fem målsjanser før pause. Det er mest av en Arsenal-spiller siden Mesut Özil sto bak seks sjanser i første omgang mot Everton i 2017, ifølge Opta.

Thomas Partey og Alexandre Lacazette scoret målene som gjør at Arsenal nå er på den viktige fjerdeplassen på tabellen. De har ett poeng mer enn Manchester United, til tross for at de har spilt tre kamper færre.