Før kampen i dag lå Molde to poeng over Haugesund som kjemper om spill på kontinentet neste sesong, men romsdalingene klarte ikke ta alle poengene.

Molde gikk opp i ledelsen med Fredrik Aursnes hodestøt etter rundt 18 minutter. Men Sarpsborg 08, som har en elendig form i hjemlig serie om dagen, slo tilbake.

Haaland bommet

Først utlignet Jørgen Horn på en dødball, før Patrick Mortensen sendte «særpingene» opp i føringen. Erling Braut Haaland sørget for 2-2 med litt over et kvarter igjen, og kunne avgjort på overtid. Dessverre for Molde og heldigvis for Sarpsborg 08 gikk skuddet til unggutten i stanga.

– Jeg var 99 prosent sikker på at den gikk inn og det så sånn ut fra min vinkel. Men keeperen gjorde det vanskelig for han og han kunne ikke gjort noe annet der, sier Ole Gunnar Solskjær til NRK etter kampen.

Dermed har Sarpsborg 08 brutt rekken med syv strake tap, men det er fortsatt ingen friskmelding av Østfold-laget i Eliteserien. 12. august var sist de vant en kamp i serien, da de slo Lillestrøm.

Fornøyd og skuffet

– Vi har jo tatt lite poeng i serien, og fikk stoppet en tapsrekke. Mange av kampene vi har tapt har vi følt at vi kunne fått uavgjort og også vunnet noen av dem. Og så få vi med oss poeng i en kamp vi henger litt i tauene i perioder, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke, som også legger til at det var nok litt ufortjent at de fikk ett poeng i Molde.

SKUFFET: Solskjær er skuffet over at det ikke ble tre poeng, men fornøyd med prestasjonen. Foto: Roar Strøm / NRK

Det er også Solskjær enig i.

– Det er ikke alltid man får en så god prestasjon av laget ditt. Vi har hatt en del av dem i høst, og man har en følelse at man er fornøyd selv om vi er skuffet, for vi spilte god fotball. Men sånn er fotballen. Man får ikke alltid som man fortjener, forteller Solskjær.

Molde har på sin side gitt Haugesund muligheten til å komme likt på poeng, dersom de slår Odd i morgen, men Solskjær er veldig glad for at de fikk det ene poenget, for det kan bli viktig i innspurten.

– Det viktigste for oss er at vi er tre poeng foran Haugesund, og vi har spilt en kamp mer, men vi har heng på Brann også, sier Solskjær, vel vitende om at Brann akkurat nå er to poeng foran med en kamp mindre spilt.