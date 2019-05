Molde slo tilbake etter turbulent uke

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Serielederen sikret likevel tre nye poeng søndag da de slo gjestene 1-0.

Molde-spillernes festing med russen har skapt mye uønsket uro for serielederen denne uken. NRK-ekspert Carl-Erik Torp var en av dem som mente at overtredelsen burde få konsekvenser og at spillerne burde utelates fra neste tropp.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen ladet også opp til kampen mot Molde med å publisere en video på twitter der han er ute og triller sammen med russen i Molde.

Twittermeldingen var ment som et humoristisk stunt etter at det ble kjent at enkelte av Molde-spillerne hadde festet sammen med russen tidligere i uken.

– Det var impulsivt, der og da. Det som skjedde her oppe har vært en snakkis i norsk fotball. Det var et artig stunt, bare. En liten humoristisk sak, sa treneren smilende til NRK før kampstart.

Laster Twitter-innhold

Til tross for kreativ oppladning: Det ble en relativt grå og kjedelig start på kampen i Molde, der ingen av lagene greide å skape all verden. Mot Mjøndalen var Martin Ellingsen og Vegard Forren benket fra start, og de fikk se sine lagkamerater gjøre en sjeldent dårlig førsteomgang.

– De er gode til å blokke. De spiller med fem bak, og det er tøft, sa Ohi Omoijuanfo til Eurosport i pausen.

Molde hadde muligheten til å ta ledelsen etter 48 minutter da det ble dømt straffe, men den samme Ohi skjøt ballen langt over mål.

Etter 61 minutter kunne imidlertid Kristoffer Haraldseid omsider føre hjemmelaget i ledelsen etter en fin pasning fra Ruben Gabrielsen. Det var Haraldseids første mål for Molde. Flere scoringer ble det ikke i kampen.

Dermed var det hjemmelaget som fikk størst grunn til å smile i Molde søndag.

– Det ble en slitekamp, men det er veldig fortjent at vi stikker av med tre poeng, sier Molde-trener Erling Moe til Eurosport.