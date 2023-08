Molde slo tilbake – ett steg nærmere mesterligaen

Molde er klare for tredje kvalifiseringsrunde til mesterligaen etter 2-0-seier over finske HJK onsdag kveld og 2-1 sammenlagt.

Romsdalslaget presset massivt gjennom hele kampen. Uttellingen lot vente på seg, men den forløsende scoringen kom etter 74 minutter. Kristian Eriksen headet i tverrliggeren, og via HJK-keeper Jesse Öst gikk ballen i mål.

Etter 89 minutter ble Ola Brynhildsen den store helten da han satte inn Moldes andre mål og reddet avansement.

– Det var utrolig deilig. Det satt langt inne, men vi beholder roen og stresser ikke, sier matchvinneren til NRK.

Seieren betyr at Molde nå minimum er sikret gruppespill i serieligaen, der inngangsbilletten er verdt over 40 millioner kroner.

– Det er godt. Jeg har sagt det hele veien at dette er en klubb som er rigget for Europa, og skal du være god i Europa, så å må du være det jevnlig. Det har vi vært de siste årene, og vi fortsetter i år, så det er fantastisk at vi kan «bjuda» på det her i rosenes by, sier Molde-trener Erling Moe til NRK.

To hindre gjenstår før eventuelt spill i mesterligaen. Om Molde skulle ryke i tredje kvalifiseringsrunde til mesterligaen, vil de gå inn i playoff-runden til europaligaen.