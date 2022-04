Molde slo tilbake

Strømsgodset kom best i gang på Marienlyst, og Fred Friday sørget for 1-0-ledelse til pause. Molde, som hvilte Magnus Wolff Eikrem fra start, skulle imidlertid våkne. Martin Linnes scoret sitt andre for sesongen før Eirik Ulland-Andersen og Markus André Kaasa la på til 2- og 3-1 etter henholdsvis 68 og 79 minutters spill.