Molde slo Dundalk i Europaligaen

Molde slo det irske laget Dundalk komfortabelt 3–1 i Europaligaen, torsdag kveld.

Magnus Wolff Eikrem, Ohi Omoijuanfo og Martin Ellingsen scoret målene for de blå fra rosenes by. Jordan Flores pyntet på resultatet for irene på overtid med et flott skudd fra utenfor 16-meteren, som gikk rett i lengste kryss.

Molde har etter denne seieren gode muligheter til å gå videre fra Europaligaens gruppe B. De innehar andreplassen i gruppa som tilsier sluttspill.

Molde møter Rapid Wien neste uke. Unngår Molde tap i den kampen, er de videre i Europaligaen. Skulle Rapid Wien vinne kampen, er det de som er videre.

Arsenal er allerede videre fra gruppe B. Dundalk spiller sin siste kamp i årets Europaliga neste uke mot nettopp Arsenal.