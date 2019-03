Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det så ut til at Molde skulle gå på et tap i sesongens første kamp, men frisparket til Molde-debutant Eirik Ulland Andersen nådde Magnus Wolff Eikrem, som reddet poenget for bortelaget.

Frisparket fikk de etter et skudd fra Eikrem, som dommer ser går i hånden til Joachim Thomassen og dermed dømmer frispark. TV-bildene viser imidlertid at ballen treffer hodet til Sarpsborg-spilleren.

– Den treffer hodet, innrømmer Eikrem til Eurosport, da han fikk se situasjonen i reprise.

– Men jeg har en offside-situasjon rett før som jeg ikke er i offside i. Det her går opp i opp i løpet av en sesong.

Etter at dommeren blåste av, gikk Thomassen rett bort til dommer. Tydelig frustrert over avgjørelsen, som endte i scoring.

– Jeg er ferdig med det nå, jeg får ikke gjort noe med det nå. Sånn er fotball, sa en skuffet Thomassen, som pekte på hodet da Eurosports reporter spurte hvor ballen traff.

Flere store sjanser

SOLSKJÆR-ERSTATTER: Erling Moe. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Etter at Ole Gunnar Solskjær forsvant til Manchester, tok Erling Moe over og ledet Molde inn i eliteserien 2019. Klubben har av flere eksperter blitt tippet til å vinne serien i år. Det var flere sjanser frem og tilbake, men det var likevel Sarpsborg som var best i flere perioder.

Like etter en Molde-kontring, der Ohi Omoijuanfo bare nesten fikk avsluttet, svingte det tilbake til den andre banehalvdelen. Hjemmelaget kom farlig nære, men forsøket ble blokkert og returen gikk utenfor stengene.

Så var vertene på igjen. Joachim Thomassen skøyt inn i boksen, men ballen traff Moldes Vegard Forren og ble styrt like utenfor mål. Det var ikke langt unna et selvmål for Molde.

I store deler var det vertene som fikk styre spillet. Mot slutten av omgangen var Strand Larsen ikke langt unna å sette sitt første eliteseriemål, men det var likevel målløst i Sarpsborg til pause.

KONTRAST: Skuffede Molde-spillere blant jublende Sarpsborg-spillere etter den første scoringen. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Sarpsborg i ledelsen

Etter hvilen ble det spilt det jevnt de første minuttene, men også da var Sarpsborg nære. Linde i Molde-målet gikk ut for å møte Steffen Lie Skålevik på løp, og får forstyrret. Da var målet åpent og Strand Larsen legger inn, men skuddet fra vertene går utenfor.

Og så skulle den sitte for Sarpsborg til slutt. Matti Lund Nielsen vendte opp og trillet ballen til Jonathan Lindseth. Han sendte ballen forbi Linde og hjemmelaget opp i ledelsen. Dermed stod det 1–0 til Sarpsborg med tjue minutter igjen på klokka.