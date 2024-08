Molde slapp med skrekken – scoret på overtid i thriller

Det var lenge Lillestrøm som var klart nærmest et avgjørende mål på Åråsen med både tverrliggertreff og et annullert mål. Likevel fikk Molde med seg alle tre poengene etter en sen overtidsscoring av Kristian Eriksen.

Matchvinneren jublet hemningsløst da han kastet seg over reklameskiltet foran supporterne. Han innrømmer at det gikk litt heftig for seg.

– Jeg synes det er fantastisk å ha en blå gjeng i ryggen. Det å feire et så sent mål med dem betyr mye for meg, spillergruppa og fansen, så det er deilig å kunne feire sånne ting sammen, sier Eriksen til NRK.

Med det bryter blåtrøyene en svak rekke med tre kamper uten seier.

Kanarifuglene startet best med en praktscoring. Det var Ylldren Ibrahimaj som dundret ballen i vinkelen fra rundt 20 meter.

– Den der er det skyhøy klasse over, sa Simen Stamsø Møller.

Det var LSK som var ganske klart best, men blåtrøyene var effektive og satte utligningen like før hvilen. Det var deres danske nysignering Frederik Ihler som headet inn 1-1 og sørget for at lagene var like langt.

Lillestrøm fortsatte å imponere på Åråsen og de var svært nære å gå opp i ledelsen Eric Larsson banket ballen i tverrliggeren. Ballen landet like ved målstreken, men på feil side for LSKs del.

Senere skulle hjemmelaget sette ballen i nettet, men målet ble annullert for frispark og angrep på keeper.

I stedet var det Molde som skulle ha best sluttspurt. Eriksen avgjorde på overtid for blåtrøyene.

Det betyr at Erling Moes mannskap er ti poeng bak serieledelsen, men kun to poeng bak Brann på tredjeplass.