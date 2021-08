Molde rotet bort seieren mot Viking

Fjerde på rad uten seier for VIF

Det kladder for Vålerenga om dagen. Oslo-laget fikk bare 1-1 borte mot Tromsø og har gått fire seriekamper på rad uten å vinne.



Man må tilbake til 1. juli, en og en halv måned siden, for å finne sist gang Vålerenga vant i Eliteserien. Det var da de slo Sarpsborg 4-1 på hjemmebane.



Siden den gang er det blitt 1-1 mot Strømsgodset borte, 2-2 mot Lillestrøm hjemme og 1-3-tap for Haugesund borte. Og den vonde trenden klarte ikke Vålerenga å snu mot Tromsø søndag.



Ebiye Moses sendte TIL i ledelsen etter 65 minutter. Spissen fikk en perfekt timet chip av Ruben Yttergård Jenssen, og Moses satte ballen sikkert i mål alene med Kjetil Haug.



Ti minutter senere sto det 1-1. Fredrik Oldrup Jensen fant Henrik Bjørdal, som så at TIL-keeper Jacob Karlstrøm var på halvdistanse. Bjørdal chippet ballen lekkert over målvakten og i det tomme målet til 1-1. Det ble også sluttresultatet.



Vålerenga er nummer sju på tabellen og taper stadig terreng til teten. Tromsø er på 13.-plass med 14 poeng.