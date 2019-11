Ødegaard ute på ubestemt tid

Martin Ødegaard er skadet i den høyre foten, skriver Real Sociedad på sin hjemmeside. Skaden oppsto i kampen mot Celta Vigo for noen dager siden. Han fikk da et blåmerke/sår med ødem i hælbenet. Real Sociedad har kamp igjen på søndag, men klubben skriver ikke noe om hvorvidt Ødegaard må stå over den. Den spanske avisen El Diaro Vasco melder imidlertid at nordmannen ikke er med i kamptroppen.

Klubben skriver at de ikke vet hvor lang tid det tar før Ødegaard er tilbake, men at det neppe vil ta veldig lang tid - og at han er i gang med trening med fysioterapeut.