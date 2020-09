Hagen og NTT-rytterne fristilt

NTT Pro Cycling er på jakt etter en ny hovedsponsor, og nå er samtlige ryttere fristilt, skriver Procycling.no. Edvald Boasson Hagen og Rasmus Fossum Tiller sykler begge for laget, og det er foreløpig usikkert hvorvidt laget klarer å få på plass en ny sponsor før nyttår. Laget må ha de økonomiske rammene på plass for å få lisens for 2021. – Det er leit at NTT ikke har resignert, og at vi er uten lag fra neste år. De jobber med å få inn hovedsponsor, og så jobber jeg med å finne alternativer. Jeg regner med at det går greit, men det er ikke ideelt når det er så sent på året, sier Hagen til NRK. Hagen, som er på utgående kontrakt, mener det er sannsynlig at han sykler for et annet lag i 2021.