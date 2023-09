Molde møter tysk motstand i Europaligaen

Molde ble trukket mot Bayer Leverkusen i gruppespillet, forrige sesongs semifinalist i Europaligaen.

I gruppen vil de også møte FK Qarabağ Ağdam fra Aserbajdsjan og svenske BK Häcken, hvor Per-Mathias Høgmo er trener.

– Det er fine muligheter til å gå videre, sier Molde-spiller, Emil Breivik til NRK.

Også trener Erling Moe er optimistisk rundt videre avansement.

– Leverkusen er et godt, tysk lag som blir en skikkelig god utfordring. Qarabağ kjente jeg godt til for noen år siden, jeg er mer usikker på hvor de står i dag. Det blir artig å møte Häcken, det er en gruppe som gir oss sportslig utfordring og muligheter til å vise at vi er et bra fotballag. En fin trekning, sier Moe.

Molde var nærme Mesterligaen, men tapte 5–3 sammenlagt mot Galatasaray og havnet dermed i Europaligaen.

Samtlige grupper kan du se på UEFA sin hjemmeside.

Kampdatoene i gruppespillet er som følger: 21/9, 5/10, 26/10, 9/11, 30/11 og 14/12.

Finalen i Europaligaen spilles i Dublin 22. mai.