Molde låner ut målvaktsprofil til svensk fotball

Henriksen og Mardal klar for OL-finale i slegge

Eivind Henriksen er klar for søndagens sleggefinale i Paris-OL. Dit skal også Thomas Mardal.

77 meter var kravet for å direktekvalifisere seg til finalen. De tolv beste i kvalifiseringen kommer seg videre.

Henriksen knallet til med 77,14 og sesongbeste i sitt andre kast, og 33-åringen er dermed klar for finale.

– Det var deilig. Det føltes ikke veldig bra i dag tidlig, jeg var usikker på hvordan det var, sier Henriksen til NRK.

Hans første kast holdt til årsbeste for hans del.

– Det var helt OK, det kastet. Men jeg vet jeg har mer inne også, sier han.

Henriksen tok OL-sølv i Tokyo for tre år siden. Da kastet han 81,58, som er norgesrekord.

Også Mardal tok seg til finale. Han åpnet med et sterkt kast på 76,16, før han fulgte opp med 76,78. Til sammen tolv utøvere skal til finalen, og 27-åringen er akkurat nå nummer åtte.

– Det smakte godt å få ut et OK kast i en kvalik for en gangs skyld. Det første var egentlig helt greit, og 2.-kastet var bare rot. Jeg vurderte å avbryte kastet. Nå har jeg rotet det til både i VM og EM, så kanskje OL er mitt mesterskap, sa Mardal til NTB.

– Jeg kan legge på et par meter til i finalen. Jeg har litt mer å gå på, fortsatte han.

Mardal har 77,97 som personlig beste. Mardal tok i juni NM-gullet foran Eivind Henriksen, som skal kaste i kvalifiseringsgruppe B fredag.

Sleggefinalen avvikles søndag. (NTB/NRK)