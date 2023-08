Molde klare for millionkamp: – Ikke tenkt så «jækli» mye over de pengene

– Det føles spesielt. Det har ikke skjedd så ofte at jeg avgjør så viktige kamper, sier matchvinner Martin Linnes til VG.

Klaksviks 2-1-ledelse fra det første oppgjøret ble raskt utlignet. 17 minutter ut i returkampen førte Kristian Eriksen Molde opp i ledelsen og lagene var like langt sammenlagt.

Og det var de lenge.

AVGJORDE: Martin Linnes. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Tross enormt Molde-press og et par store Klaksvik-sjanser, kom ikke avgjørelsen før i andre ekstraomgang. Begge lag brente muligheter både før og etter ordinær tid, men det var til slutt Martin Linnes som skulle bli avgjørende.

Vinnermålet kom etter at Linnes skøyt fra drøyt 16-meter og ballen gikk til høyre for Klaksviks svenske sisteskanse Jonatan Johansson.

– Det kostet dyrt. Et meget tappert Klaksvik som var nære å lage en ny episode av et eventyr, sier VGs fotballekspert Kjetil Rekdal.

– Tenker ikke så mye på penger

Dermed vinner Molde kampen 3–2 sammenlagt og møter tyrkiske Galatasaray over to kamper i det som blir siste hinder før et eventuelt mesterligagruppespill.

Hvis Molde skulle slå Galatasaray får laget opp mot 200 millioner kroner for mesterligadeltakelse, i tillegg til pengedryss til de øvrige eliteserielagene.

– Jeg har ikke tenkt så «jækli» mye over de pengene. Det viktigste for meg er at vi gikk videre. I en fotballklubb er det alltid nok å bruke penger på, sier Molde-trener Erling Moe på en pressekonferanse etter kampen.

TOK LEDELSEN: Kristian Eriksen stanget inn 1-0-målet for Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

For Klaksvik er mesterliga-eventyret over for denne gang. Laget har notert seg for sterke seiere mot ungarske Ferencváros og svenske Häcken i løpet av kvalifiseringen. Prestasjonen til trener Magne Hoseth og resten av Klaksvik-laget, gjør likevel at de har fått en billett til serieligagruppespillet.

– Gutta gjør en helt fantastisk jobb, de spiller med hjertet langt utenpå drakta. Vi var ikke gode nok med ballen, det er Moldes fortjeneste, sier Hoseth til NRK.

Drømmestart

Begge lag brente muligheter både før og etter ordinær tid. Like før 90 minutter var spilt, hadde Klaksvik flere enorme muligheter, blant annet med tidligere Stabæk-spiller Luc Kassi.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Molde har griseflaks, mente Rekdal.

Molde satte to baller i nettet i løpet av den første omgangen, men bare ett av målene ble stående. Magnus Wolff Eikrem trodde han hadde sørget for en Molde-pangstart etter en vakker avslutning, men en VAR-sjekk satte en brems på jubelscenene og målet ble annullert etter en offside-situasjon tidligere i angrepet.

Eikrem skulle likevel få målpoenget sitt kort tid etterpå. Midtbaneeleganten slo inn en nydelig corner, som Kristian Eriksen, med bakhodet, sendte i mål.

Klaksvik hadde lite å stille opp med før pause, og ble løpende mye etter i en omgang vertene hadde god kontroll på.

– Griseflaks

I den andre omgangen tok Klaksvik mer over. Flere ganger var de farlig frempå mens Molde fortsatt hadde mest ball.

Klaksvik fikk en enorm mulighet til å score da Kassi fikk stå helt umarkert på en corner, men ballen gikk i tverrligger.

Molde hadde også en gigantisk mulighet rett før fulltid, men Markus Kaasa satt ballen like utenfor.

– Molde har hatt ballen mest, men Klaksvik har hatt noen enorme muligheter, konkluderte Rekdal før ekstraomgangene.

Men vertene skulle vise seg å være sterkest til slutt. Selv med tap for Galatasaray blir det uansett nå gruppespill i Europaligaen for Molde.