Molde ikke kvitt Haugesund-komplekset

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær tok med seg ett poeng fra oppgjøret. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Molde hadde muligheten til å ta innpå serieleder Rosenborg etter at trønderne avga poeng mot Aalesund, men greide ikke å benytte seg av muligheten da de møtte hjemmesterke Haugesund.

Molde har nemlig, som mange andre lag, hatt problemer med hjemmespesialisten Haugesund de siste årene. Før mandagens kamp hadde faktisk ikke MFK vunnet i Haugesund siden 2010.

– Det er vel to lag som står godt, eller dårlig, til hverandre, sier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær til NRK.

– Det var også for vanskelige forhold til å spille en god fotballkamp, kommenterer han.

– Det er en vanskelig arena å komme til. Gutta er skuffet, men vi trenerne er mer fornøyde for vi ser at dette kan bli et viktig poeng, sier Solskjær, som var fornøyd med den defensive innsatsen til spillerne.

Kompakt forsvar

Molde kom likevel til flest sjanser i en relativt jevn 1. omgang. Laget var til tider farlige på dødballer og kontringer.

Sander Svendsen kunne sendt Molde foran etter kvarteret, men Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit slo ballen til hjørnespark.

Romsdalingene hadde imidlertid store problemer med å trenge gjennom Haugesunds kompakte og hardtarbeidende forsvar.

Etter 45 minutter var det derfor målløst i oppgjøret.

Sjansefattig

Utover i kampen meldte snøværet seg i Haugesund, uten at det fikk fart i noen av lagene. Heller tvert imot.

Sjansene ble færre og kvaliteten på spillet sank betraktelig utover i det som ble en hendelsesfattig 2. omgang.

Etter mandagens kamp står Haugesund nå med sju poeng og Molde med ti poeng (se tabell).

– Slik det ble i dag er vi fornøyd, sier FKH-manager Eirik Horneland til MAX.

– Det er vanskelige spilleforhold og vi møter et lag som står godt imot oss. Vi er opptatt av å holde nullen i dag, men vi produserer altfor lite.

Haugesunds Alexander Stølås (t.h) og Moldes Björn Bergmann Sigurdarson. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix