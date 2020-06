Molde herjet mot Stabæk

Det er ingen tvil om at Molde er i flytsonen om dagen. Hjemme mot Stabæk viste de ingen nåde og sørget for at gjestene fra Bærum reiste tomhendte hjem fra Rosenes by. Med Magnus Wolff Eikrem i førersetet, lekte moldenserne seg til en 4–1 seier.