Norsk basketballspelar utestengast i to år for ulovleg pengespel

Spelaren som har vore suspendert av Norges Idrettsforbund sitt domsutval sidan hausten 2022 har no fått ein endeleg dom.

Det bekreftar Norges Basketballforbund på si heimeside.

Spelaren i den norske toppligaen er dømd for brot på NIFs lov om “å delta i pengespel relatert til ein konkurranse der vedkomande deltek”.

Spelaren vert utestengd i to år med fråtrekk frå tida vedkomande allereie har vore suspendert.

Basketpresident Jan Hendrik Parmann meiner dommen er viktig i deira innsats mot denne typen lysskye aktivitetar. Han kallar ulovleg pengespill og kampfiksing for ein minst like stor trussel mot integriteten til sporten som for til dømes doping.

Som aktiv spelar har ein ikkje lov til å drive med pengespel på basketball, noko som gjeld basketball i heile verda.

Behandlingstida i saka har teke lang tid. Idretten sine dømmande organ brukte over to år på å kome fram til ein dom i saka.