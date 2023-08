Molde bekrefter: Casper Øyvann hentes fra Tromsø

Den 23 år gamle midtstopperen Casper Øyvann fortsetter karrieren i Molde. Han kommer på en overgang fra eliteseriekollega Tromsø.

Signeringen bekreftes i mediekanalene til Molde. Stoppertalentet har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2026.

– Det kjennes veldig godt. Det blir artig å komme til et nytt miljø, fortsette min egen utvikling, og forhåpentligvis ta del i laget sin fremgang. Jeg er veldig glad for å være her, og ser fram til å komme i gang med gjengen, sier Øyvann.

Øyvann ble hentet til Tromsø fra Tromsdalen før 2021-sesongen. Midtstopperen fikk totalt 53 kamper i TIL og scoret to mål. Denne sesongen har han vært på banen i 13 kamper i Eliteserien.

Nå fortsetter karrieren hos den regjerende seriemesteren Molde. Sistnevnte ligger på 4.-plass i Eliteserien med fem poeng opp til Tromsø på plassen foran.

– Vi har vært på jakt etter en stopper, og nå fant vi ham i Tromsø. Casper er en bra kar å ha med seg videre, så vi er veldig fornøyde, sier administrerende direktør Øystein Neerland. (NTB)