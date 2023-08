Mol/Sørum videre i EM – vant tøff familiekamp

Anders Mol og Christian Sørum er klar for åttedelsfinale i racet om EM-tittelen i sandvolleyball. På veien ble det sliteseier i et helnorsk slektsmøte.

Verdensenerne trengte et comeback for å klare det. Med settsifrene 19-21, 21-15, 15-9 er de videre til utslagsfasen i Wien.

Tapet betyr at Mol og Berntsen må spille en omspillskamp for å løse billett til åttedelsfinalen. Hendrik og Mathias er henholdsvis storebroren og fetteren til Anders Mol.

Første sett var svært jevnspilt, men Mol og Berntsen var oftere foran på poengtavla og var sterkest i sluttfasen. Under press slo favorittene tilbake i sett to, der de ledet an etter 8-8.

I tredje sett koblet Mol/Sørum et grep på 5-1 og kontrollerte inn seieren.