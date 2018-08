Mol/Sørum spiller om 1,3 millioner kroner: – Vet at de kan betale neste treningsleir

– Nå er det ikke et studielån eller et kredittkort som kanskje må betale hotellregningen. Nå er det faktisk prispenger fra i år, og forhåpentligvis flere sponsorer som gjør at økonomien er på plass, sier Iver Horrem, som er markedssjef i Norges Volleyballforbund, til NRK.

Skulle den norske duoen gå helt til topps i Hamburg, vil de få med seg over 1,2 millioner kroner, eller 600 000 kroner hver, i prispenger. Dert er den største seierspremien i verdensseriens historie, ifølge fivb.com.

Det er penger som kommer godt med når de skal satse videre.

Det er også nesten like mye som de 1,3 millionene de får i støtte fra forbundet og Olympiatoppen.

– Med nesten 200 reisedøgn i året med treningsleir og turneringer kreves et ganske stort budsjett for å kunne fortsette å være nummer én i verden, sier Horrem, og legger til:

– Det er klart at det er ikke noe negativt at de vet at de har penger til å betale neste treningsleir fremover.

Har spilt inn over en halv million kroner hver i år

Mol og Sørums eventyrlige sesong, med seier i verdensserien i Gstaad, Norges første EM-gull i sandvolleyball på 21 år, og seier i verdensserien i Wien, har også gitt utslag på bankkontoene deres.

Suksessen på banen har gitt dem betalt i form av cirka 660.000 kroner hver denne sesongen.

ØKONOMI VIKTIG FAKTOR: Det sier Iver Horrem, markedssjef i Norges Volleyballforbund. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– For å fortsette å kunne være nummer én i verden, er de avhengige av å trene like bra og kanskje litt bedre enn det motstanderne gjør, og da blir økonomi en faktor, sier Horrem.

– Med prispengene de nå drar inn og at de er mye mer aktuelle for å få inn flere sponsorkroner, så vil det også gjenspeiles i at de har mer trygghet i satsingen, mener han.

Penger ikke det viktigste

Det er likevel ikke antall nuller på bankkontoen som er avgjørende for om Mol og Sørum kan opprettholde sin suksess de neste årene.

– Man skal ikke se seg helt blind på kroner og tenke at hvis du har et bestemt budsjett, kommer du til å bli nummer én i verden, eller at du da har større sjanse for å lykkes, sier Horrem, før han presiserer:



– Det handler, uansett budsjett, om at du har en motivasjon, og at du utvikler deg som spiller.

PS. Mol og Sørum tar fatt på den første kampen i Hamburg med 19 strake seirer i ryggen. Finalen i turneringen spilles søndag.