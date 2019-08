Solbakkens mesterligahåp lever

FC København spilte 1–1 borte mot Røde Stjerne i tredje kvalifiseringsrunde til mesterligaen. Jonas Wind utførte en iskald Panenka-straffe fem minutter før full tid og sørget for at Ståle Solbakkens menn fikk med seg et godt utgangspunkt før returmøtet i Danmark om en uke.