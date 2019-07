Djokovic til Wimbledon-finale

Tittelforsvarer Novak Djokovic er klar for finalen i Wimbledon etter seier 6-2, 4-6, 6-3, 6–2 over spanske Roberto Bautista Agut fredag. Der venter enten Rafael Nadal eller Roger Federer for verdenseneren. De to superstjernene møtes senere fredag.