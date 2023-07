Mol og Sørum til kvartfinale etter perfekt Montréal-rekke

Verstappen nær exit i F1-kvalik – slo tilbake

Max Verstappen avsluttet overlegent best i fredagens Formel 1-kvalifisering foran Belgias Grand Prix. På veien holdt han på å ryke ut.

Nederlenderen lekte med rivalene da han i sluttfasen satte en rundetid som var over åtte tideler bedre enn Ferrari-toeren Charles Leclerc.

Det er 28. gang at Verstappen er best i en F1-kvalik, men denne gangen kjører han ikke fra fremste startposisjon. Årsaken er at han blir iført en straff på fem plasser for å ha byttet girkassen fem ganger denne sesongen. Grensen er på fire.

Red Bull-føreren kjører dermed fra sjette beste startplass i hovedløpet i Spa-Francorchamps søndag. Det kunne sett enda verre ut om han ikke med et nødskrik hadde tatt seg inn blant de ti beste etter to kvalifiseringsomganger.

Verstappen har en suveren sammenlagtledelse i VM. (NTB)