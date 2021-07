Dermed vant den russiske duoen gruppe A, mens Mol og Sørum måtte ta til takke med 2.-plassen. Det kan gjøre veien til en eventuell finale vanskeligere for de toppseedede nordmennene.

De to lagene fulgte hverandre en stund, men den russiske duoen vant det første settet 21-19.

Og Mol/Sørum fikk det tøft også i det andre settet.

God start på kampen

Russserne hadde i likhet med Mol og Sørum vunnet sine to første kamper. Onsdag storspilte de mot den norske duoen, og det ble etter hvert klart at det gikk mot et nederlag for de norske volleyballspillerne.

RUSSISK JUBEL: ROC-laget vant begge settene. Foto: Heiko Junge / NTB

Russerne vant det andre settet 21-19.

Norge fikk en god start på oppgjøret og var raskt oppe i en 5-1-ledelse i første sett. Russerne svarte raskt, og lagene var like langt på stillingen 7-7. Deretter tok russerne grep om settet og ledet både med ett, to og tre poeng.

I andre sett ble det tungt fra start for de norske gullhåpene. Russerne fikk raskt en god ledelse, og til tross for at nordmennene aldri ga opp, holdt ROC-duoen unna til 21-19 i settet.

Sterke russere

Nordmennene startet OL-debuten med seier i åpningskampen mot australierne Christopher McHugh og Damien Schumann lørdag. Duoen trengte derimot et avgjørende sett for å sikre seieren, og kampen ble ingen lek for Mol og Sørum.

Heller ikke i andre kamp mot spanske Pablo Herrera og Adrián Gavira storspilte nordmennene, som likevel vant i strake sett.

Dermed var det ventet at kampen mot russerne ville bli tøff.

De hadde nemlig vunnet samtlige sett mot både australiere og spanjoler, og med 2-0 også mot norsk motstand er de sluttspillklare med seier i seks av seks sett.