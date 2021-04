Mol og Sørum med ny finaleseier

Anders Mol og Christian Sørum fortsetter å herje i verdensserien i sandvolleyball og tok mandag kveld sin andre turneringsseier på én uke.

– Det er helt utrolig med en ny seier. I dag var jeg veldig sliten, og jeg er bare glad for at jeg hadde Anders på laget mitt, sa Sørum i intervjuet vist på TV 2.



Det var duoen Cherif Younousse og Ahmed Tijan fra Qatar som fikk unngjelde i finalen i Cancún i Mexico.



Det norske sandvolleyballparet vant 2-0 med settsifrene 21-18 og 21-18.



Seieren var Mol og Sørums tolvte i verdensserien. De topper verdensrankingen og har bare tapt fem av de siste 114 kampene de har spilt. De unge nordmennene er allerede inne på topp-ti-listene over de mestvinnende sandvolleyball-lagene gjennom historien.



De har heller ikke vært dårligere enn nummer tre i noen turnering siden 2018.