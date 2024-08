Mol og Sørum lekte seg til seier over italienerne

Tung skadesmell for Manchester United – fransk storkjøp ute i tre måneder

Manchester Uniteds franske stortalent Leny Yoro har pådratt seg en skade i foten. 18-åringen er ventet å miste tre måneder med fotball.

Det bekrefter Manchester United ifølge flere engelske medier, deriblant The Athletic, The Telegraph og Manchester Evening News.

Yoro ble nylig hentet til klubben fra Lille i en overgang verdt 62 millioner euro (728 millioner norske kroner).

I treningskampen mot Arsenal i slutten av forrige uke gikk det imidlertid galt for 18-åringen, som på tampen av førsteomgangen måtte forlate banen med en skade.

Nå viser det seg at Yoro har pådratt seg en skade i foten, og engelske medier skriver at det dreier seg om et lite brudd.

Også Rasmus Højlund er ventet å være ute en stund. Dansken måtte i likhet med Yoro byttes ut mot Arsenal, og den danske spissen er trolig ikke tilbake på banen før i september.

I treningskampen mot Real Betis natt til torsdag norsk tid måtte Marcus Rashford og Antony forlate banen med hver sin skade. Omfanget er enn så lenge ukjent. (NTB)