Mol og Sørum klare for kvartfinale i EM

Økokrim håper på snarlig løsning i Besseberg-saken

Etterforskningen av tidligere skiskyttertopp Anders Besseberg, som er siktet for grov korrupsjon, pågår fortsatt. – Tidkrevende, sier Økokrim.

– Saken er fortsatt er under etterforskning. Det er tidkrevende blant annet fordi det er behov for å innhente informasjon fra flere land. Økokrim håper å sluttføre etterforskningen om ikke altfor lang tid, men det er vanskelig å gi noe presist tidsanslag, skriver førstestatsadvokat og påtaleansvarlig Marianne Djupesland i en epost til NTB.

Besseberg, tidligere mangeårig president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), havnet i hardt vær etter at en uavhengig granskingsrapport i februar 2021 anklaget ham for å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser. Det skal ha skjedd gjennom verdifulle gaver i form av klokker, jaktturer og prostituerte.

I juni skrev VG at Økokrim hadde gjennomført flere vitneavhør over video i etterforskningen av Besseberg. Det skjedde i et lukket rettsmøte i Oslo tingrett, hvor 76-åringen selv var til stede.

Besseberg risikerer også straffeforfølgelse fra IBUs uavhengige integritetsenhet (BIU). Konklusjonen fra den etterforskningen har også latt vente på seg. NTB har ikke lyktes å få en kommentar fra BIU fredag.

I tillegg er Besseberg under etterforskning i Østerrike for bedrageri og brudd på dopingloven, ifølge TV 2.

76-åringen har via sin advokat tilbakevist alle anklagene og nekter straffskyld. (NTB)