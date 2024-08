Mol og Sørum klar for semifinale - feide legende av banen

Retzius mislyktes i OL-finalen - flytter til Bergen

Lene Retzius kom seg over åpningshøyden 4,40 meter i stavhoppfinalen i OL og hun var svært nære å komme seg over 4,60 meter. Hun ble stående med 4,40. Dermed ble hun nummer 18 i OL.

– Jeg synes den var i ferd med å roe seg, men den tippet ned, sa Rodal om lista etter Retzius sitt første forsøk på 4,60 meter.

Men hun kom seg aldri nærmere enn det og reiv i både det andre og tredje forsøket. Hennes årsbeste er 4,61 meter.

– Jeg var i en OL-finale det var stort. Jeg sa at jeg ønsket å hoppe bedre hopp og nyte det. Det klarte jeg. Det var ikke godt nok. Det manglet det siste. Men jeg tar med meg som kjempegod motivasjon, sier Retzius til NRK.

Hun sier hun nå skal flytte til Bergen og få en ny trener der. Der blir hun en del av treningsgruppen til blant andre Pål Haugen Lillefosse, som tok bronse under EM i München for to år siden.

– Jeg hadde ikke gått for nytt opplegg dersom jeg ikke hadde følt at det var noe jeg hadde troen på, sier Retzius.

I kvalifiseringen kom Retzius seg videre med et nødskrik etter at ikke mange nok utøvere klarte kravet. Dermed var det hele 19 utøvere som møtte opp i finalen, inkludert Retzius.

Stavkonkurransen pågår fortsatt.