Lesjukov/Semenov - Mol/Sørum 17–21, 19–21

Anders Mol og Christian Sørum fikk trøbbel sist gang de møtte den russiske sandvolleyballduoen Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov fra ROK, og gikk på et surt tap i gruppespillet.

Denne gangen hadde de vesentlig bedre kontroll, og vant begge settene mot russerne. Den norske duoen er nå klare for OL-semifinale.

Det gleder trener Kåre Mol.

– Det er veldig få nybegynnere i volleyballsammenheng som er med å kjempe om medaljene. For fem år siden hadde vi mål om å kvalifisere oss, og nå kjemper vi om medaljene, påpeker treneren.

Hans sønn, Anders Mol, forteller at det var deilig å ta revansje på laget som de tapte for i gruppespillet.

– Det er bare enda deiligere å slå dem nå. Det er godt å få revansjen og vise at vi er bedre lag. Vi er så glade, det er helt latterlig, sier Mol til NRK.

– Det var utrolig deilig å få revansje på russerne. Det er et bra lag i form. Vi spiller bra i dag, og det tar litt tid før vi knekker dem, legger Sørum til.

Selvtilliten øker

Sistnevnte påpeker at den gode starten var viktig for å knekke det russiske laget. De vant første sett 21-17, men de var i ledelsen stort sett hele tiden.

– Det er utrolig viktig å få en god følelse. Vi hadde lyst til å slå dem. Planene våres fungerer fort, og da får vi en trygghet i spillet som er noe helt annet enn det vi hadde i gruppespillet, sier Sørum.

– Dere er så nære olympisk medalje nå. Hvordan føles det?

– Det er deilig å smake på det. Det er helt nydelig, faktisk, svarer Mol.

Forrige kamp mot Nederland var også svært imponerende. De forteller at de har en mye bedre følelse nå enn de hadde tidlig i OL.

– Vi har helt klart mye bedre selvtillit. Vi vet vi kan spille god volleyball, men vi vet også vi har mer å gå på. Det blir gøy å spille semifinale og vise et enda høyere nivå, kanskje, sier Mol.

GOD KONTROLL: Russerne klarte ikke å hamle opp med Anders Mol og Christian Sørum. Foto: Heiko Junge / NTB

De hadde stort sett god kontroll på russerne, som må konkurrere under nøytralt flagg når Russland er utestengt fra mesterskapet.

– De (russerne) hang etter hele veien, men plutselig kom de forbi. Så ruller marginene i norsk favør. Mol og Sørum er gode når det gjelder som mest, sier NRKs ekspertkommentator Vegard Høidalen.

Eksperten lot seg imponere over duoen som har vært nummer én på rankingen de siste tre årene. Nå er de imidlertid nummer to.

– De ligger an til å bli legendariske sandvolleyballspillere. Jeg er så utrolig imponert over dem, mener Høidalen.

Nå venter vinneren av Latvia, som noe overraskende slo ut Brasil, i semifinalen.

Imponerte ekspert

Det startet bra for de norske sandvolleyballstjernene. De gikk tidlig opp i en ledelse i første sett, og de holdt god avstand til russerne poengmessig.

Russerne så frustrerte ut, og de slet med å ta innpå Mol og Sørum.

Etter et lite press fra russerne, slo de norske tilbake igjen og tok første sett. Spesielt Sørum hadde en meget god dag forsvarsmessig.

Dette var stor forskjell fra deres kamp mot russerne i gruppespillet. Høidalen mener at det var et helt annet norsk lag på banen i dag.

– Jeg hadde liksom følelsen at russerne var i bedre driv og at de kom til å vinne kampen. Nå er det helt motsatt og et helt annet lag på banen. Det ser veldig bra ut, kommenterte Høidalen underveis.

Andre sett var riktig nok mer jevnt, men også her var nordmennene i føringen lenge. Semenov og Lesjukov var en liten stund i ledelsen, men Norge tok tilbake føringen ganske raskt.

Dagens seier betyr at Mol og Sørum er historiske. Det har aldri skjedd at et norsk lag har tatt seg til semifinale i sandvolleyball i OL. Den beste plasseringen fra norsk side er 7.-plass.

Semifinalen spilles torsdag, mens medaljekampene finner sted i Tokyo til lørdag.