Moi misforsto det som ble ropt fra Norge-benken – så avgjorde han kampen

Norge vant til slutt fullt fortjent 2-0 mot Montenegro mandag kveld.

Det norske laget ble slitne utover i kampen og kjempet med nebb og klør for å holde unna på 1-0.

Hørte feil

Men i stedet for å drøye tid mot slutten av kampen valgte Elyounoussi overraskende å gå inn i banen og sendte Norge opp i 2-0 med en strålende enkeltmannsprestasjon.

Det kunne fort ha vært annerledes, røper han.

– Da jeg fikk ballen hørte jeg fra sidelinja «ned i hjørnet, ned i hjørnet». Jeg trodde de mente at jeg skulle sette den ned i hjørnet, men de mente at jeg skulle gå ned mot cornerflagget. Det var et godt valg til slutt, forteller «Moi» på pressekonferansen etter kampen.

Mohamed Elyounoussi jubler etter å ha scoret i VM-kvalifiseringskampen mot Montenegro. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Elyounoussi fikk ros fra alle kanter etter mandagens kamp. Men selv var han opptatt av å trekke frem laget.

– Vi har stor og bred tropp, og mange gjør det bra, både de som var i startelleveren og de som kom inn. Vi har sett under kampene med Ståle at også de som har kommet inn gjort en god jobb, sier han til NRK.

– Godt å gjøre opp for seg

Norges tomålsscorer slo dermed voldsomt tilbake etter sjansen han bommet på mot Tyrkia fem minutter på overtid.

Elyounoussi nekter for at han har brukt mye tid på å tenke på den sjansen i dagene som har gått siden kampen i Istanbul.

– Hadde jeg tenkt mer på den, hadde jeg kanskje ikke scoret på den første i dag. Det er godt å gjøre opp for seg. Men det var terningkast 1 på feiringa. Jeg trodde det skulle være vått, men det var det ikke, sier han med et glis.

Etter 2-0-scoringen tok det fullstendig av på Ullevaal. Ståle Solbakken satte inn en langspurt og ble med i feiringen – og kom faktisk før noen av spillerne bort til Moi.

– Jeg så først Ohi og trodde det var han jeg klemte først. Men Ståle viser at han kan sprinte. Det var fint å feire med hele laget, sier Elyounoussi.

Ros fra Solbakken

Southampton-spilleren er blitt en nøkkel for Ståle Solbakken og er trolig en av de første Norge-sjefen setter opp på tavla.

– Han er matchavgjørende og er blitt en internasjonal spiller. Hvis han får fortsette å spille jevnlig i Premier League har han fortsatt et steg til som han kan få ut, sier Solbakken.

Moi og Fredrik Aursnes jubler for norsk scoring mot Montenegro. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Martin Ødegaard er også blant dem som mener Norge nå har fått dyrket frem en skikkelig klassespiller.

– Jeg har sagt det før, jeg synes Moi har ekstreme ferdigheter. Han har vært igjennom mye tøft, men kjempet seg tilbake og er i knallform nå. All respekt til ham for mentaliteten og arbeidsinnsatsen, sier Ødegaard til TV 2.

Mandag var første gang Ullevaal var fullsatt siden pandemien brøt ut. Moi nøt anledningen fullt ut.

– Det var fantastisk å spille foran et fullsatt Ullevaal, med så mange mennesker og god stemning, bølgen gikk på tribunen, vi hadde besøk av kronprinsen. Det var veldig gøy, sier tomålsscoreren.

To kamper gjenstår nå av Norges VM-kvalifisering. Latvia venter på Ullevaal 13. november, før gruppespillet avsluttes borte mot Nederland 16. november.

– Alt er mulig. Nå ser vi at Latvia spiller jevnt mot alle lag, det er vi som har hatt den overlegne kampen mot dem. De hadde en sjanse mot Nederland og har sikkert spilt en jevn kamp i dag også (mot Tyrkia), vi kommer til å fokusere på dem først. Hvis vi klarer å vinne dem, vet vi at vi er én kamp unna VM, sier Solbakken til NRK.

Vinneren av gruppa går som kjent direkte til VM, mens toeren skal ut i playoff-kamper fra 24. til 29. mars 2022. Der kjemper 12 lag, gruppevinnerne fra denne kvalifiseringen og de to beste Nations League-lagene, om de tre siste VM-billettene.

Selve mesterskapet spilles i Qatar i november og desember 2022.