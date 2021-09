Norge var store favoritter før kveldens kamp mot Latvia. Kampen var også viktig, da det er ett poeng som skiller Norge, Montenegro, Tyrkia og Nederland.

Og seier ble det. Erling Braut Haaland scoret i sin andre kamp på rad og Mois storform fortsetter etter en praktscoring. Han satte ballen i nettet etter en strålende touch og et hardt skudd fra 12-13 meter.

Moi kjente på noen trøkker underveis, men han forteller at han trolig er klar til neste kamp. Han er fornøyd med scoringen.

– Jeg trengte et par sjanser. Det var på tredje jeg skulle klare det. Det var fin pasning fra Birger, sier Moi.

Elyounoussi scorer - Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Ståle Solbakken var meget fornøyd med sine spillere.

– Litt rufsete i en periode i andre omgang, men det er det eneste minuset. Det var veldig proft gjort av spillerne, det må jeg si, sier Solbakken.

Norge hadde stort sett full kontroll, mener han.

Haaland scorer på straffe - Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

– Vi har mange fine kombinasjoner og spåiller til fine muligheter. Vi skal egentlig vinne mer, men jeg tenker når vi scorer to og holder nullen borte, så er det perfekt, sier Solbakken.

Det er ingen tvil om at Solbakken sitter igjen med en god følelse. Det eneste som manglet var flere mål, mener han.

– Det var en nytelse å se på i perioder, sier landslagssjefen.

Nå venter den antatt svakeste motstanderen Gibraltar på Ullevaal. Der skal man ikke se bort ifra at det blir et par mål.

– Jeg synes vi lykkes godt med det taktiske. Det var godt å se at det satt. Jeg unner guttene det. Jeg håper vi kan avslutte og score noen mål på tirsdag. Så får vi et spennende oktober, sier han.

Vill bom fra King

I tillegg så han King bomme på en gigantisk sjanse på åpent mål. Først sa Solbakken at han ikke så situasjonen, men etter et lurt smil innrømte han at han fikk det med seg.

– Det lukter litt YouTube. Men han gjorde det han skulle. Det hadde ikke vært en god følelse om det stod 0-0, sier Solbakken.

FORTVILET: Joshua King bommet på en gigantisk sjanse da han kom inn for Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Solbakken tok det hele med et smil.

– Jeg var litt usikker om den gikk via en før den kom til han, men jeg tror det er mulig å sette den ja, sier Solbakken med et lurt smil.

Kristian Thorstvedt fikk også med seg bommen.

– Det er uheldig på tørr bane. Det kan skje alle, sier han og fortsetter:

– Det er tungt men alle vet at Joshua er en god spiller. Han har levert menge gode sesonger.

Ajer mener at bommen ikke bør være fokus nå.

– Joshua King er en klassespiss. Jeg er alltid fascinert over at dere koser dere når noen mislykkes. Men sånn er det i media. Han er en spiss i Premier League som kommer til å score mange mål fremover, sier Ajer.

Det var Solbakkens menn som presset fra start. Allerede etter fire minutter spilt fikk Elyounoussi en stor sjanse, der Latvias keeper måtte i aksjon.

Etter en god periode med norsk press, fikk de endelig betalt. Det var Kristian Thorstvedt som ble felt etter en klønete manøver fra Jurkovskis. Haaland var sikker fra elleve meter, og satte inn 1-0 for Norge.

– Jeg skjønte ikke helt hvorfor han blåste. Billig straffe, sa Drillo i pausen.

Trøblete periode

Latvia hadde så å si ingenting å by på i åpent spill, men de fikk en god sjanse da Ikaunieks slo et godt frispark. André Hansen hang med på notene, og slo ballen ut til corner.

I andre omgang var Latvia farlig frempå noen ganger, men det ble med nesten-sjanser. Norges dominans var ikke like merkbar.

– Det har sett litt lurvete ut i åpningskvarteret, mente kommentator Øyvind Alsaker.

Etter 2-0-scoringen var det kun Norge som gjaldt. Haaland og Sørloth hadde sine sjanser, men uten å få uttelling.

Solbakken valgte etter hvert å gi både Ødegaard og Haaland hvile.

King kom inn, og han fikk en gigantisk sjanse. Han ble spilt på blank kasse av Mats Møller Dæhli, men han klarte utrolig nok å snuble på ballen.

– Den største tabben noensinne av en norsk landslagsspiller, sa Mathisen da han så den vanvittige bommen.

Men King og de andre kan trøste seg med at det ble en viktig seier, og nå er de for fullt med i kampen gruppeseier.