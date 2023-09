– Han var overraska.

Det sa landslagssjef Ståle Solbakken då han offentleggjorde landslagstroppen til dei to landskampane mot Jordan og Georgia tidlegare i september, ein tropp som var utan namnet til Mohamed Elyounoussi.

Den ferske FC København-spelaren står med 52 landskampar og har vore ein berebjelke for Noreg dei siste sju åra, og Solbakken hinta om at Elyounoussi tok nyheita tungt.

– Eg hadde ein samtale med han i går (dagen før uttaket), det same med Kristian Thorstvedt. Eg ringjer dei som har vore med lenge, eg liker å sjå dei i auga og forklare kvifor. Kort sagt kan vi seie at Kristian var meir samde (i vrakinga) enn Moi, sa Solbakken.

– Ståle ringde meg

NRK treffer Elyounoussi i København, der han nettopp har vore med på den forrykande 3-2-sigeren i rivaloppgjeret mot Brøndby.

For første gong kommenterer han landslagsvrakinga.

– Som fotballspelar får ein nokre gonger gode beskjedar, andre gonge ikkje så gode. Det var ikkje noko eg brukte energi på. Eg hadde akkurat komme hit, og prøvde å komme i gang her. Ståle ringde meg før uttaket, det var ikkje noko stress. Vi snakka ut, seier «Moi» til NRK.

VIKTIG BRIKKE: Mohamed Elyounoussi var lenge ein sjølvskriven spelar i Noregs førsteellevar. Foto: Javad Parsa / NTB

Han vil ikkje gå ut med innhaldet i samtalen med landslagssjefen.

– Var det ein skuffelse å bli vraka?

– Både ja og nei. Ein ønskjer alltid å bidra, men akkurat no var det veldig fint for meg å kunne bli her. Eg brukte landslagsveka veldig godt til å komme meg i betre form, det var ei veke eg trong, så det var veldig fint. Eg fekk også teke turen heim og sett familien, det hadde eg ikkje gjort på lenge, det var veldig fint, seier han.

– Alltid gøy når ein ny generasjon tek over

Elyounoussi har okkupert venstrekanten i lang tid på landslaget.

At det var den ferske venstrekanten Antonio Nusa som fekk gjennombrotet sitt i dei to førre landskampane, det gler Moi.

– Eg synest det så veldig bra ut. Særleg Nusa såg frisk ut, det var veldig gøy. Det er alltid gøy når du ser ein ny generasjon tek over, og det er kanskje tida for det, men det er klart det ser tøft ut å gå vidare (til EM). Så får vi sjå om det blir noko playoff eller ikkje, svarer han.

Sidan overgangen til FC København har nordmannen notert seg for to mål og éin målgivande på seks kampar i Superligaen.

Han har også eitt mål på éin kamp i Mesterligaen, ei vakker skåring som kom borte mot Galatasaray, Moldes overmenn, i første gruppespelkamp.

FCK-trenaren: – Treg start

Men det har teke tid å finne flyten i ny klubb, og Elyounoussi har ikkje vore på sitt beste, seier FC København-trenar Jacob Neestrup til NRK.

– Han fekk ein treg start, men no byrjar han å vise det utruleg høge nivået sitt. Han er veldig, veldig viktig for oss. Etter landslagspausen har han spelt nokre verkeleg gode kampar, seier Neestrup til NRK.

Elyounoussi byrjar også å kjenne seg meir til rette i den danske hovudstaden.

– No har familien også nettopp komme nedover, og vi har endeleg flytta inn i eit hus. No byrjar kapittelet i København for fullt, eg trur eg har budd 7–8 veker på hotell. Det har teke lang tid å komme i gang. Men no kan vi endeleg byrje, familien er her, vi har fått plass til ungane i barnehagen og vi kjenner oss til rette. Det lovar godt, seier han.

SKÅRA: Mohamed Elyounoussi skåra nettopp eit vakkert mål borte mot Galatasaray. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Han innrømmer at flytteprosessen har teke meir energi enn han hadde håpa.

– Ein har med seg flyttelass og små barn, det er visse kriterium for kvar ein vil bu, vi måtte finne barnehage, det er ein del ting som tek tid. Men vi får også hjelp til dette frå folk i klubben her. Det har teke litt lengre tid enn vi håpa på, men no er vi endeleg på plass. No kan vi endeleg slappe av, og eg kan fokusere endå meir på fotball, seier han.

– Kom rett frå strandferie

29-åringen legg ikkje skjul på at han har trunge tid på å få fysikken på plass etter ein lang sommar og fleire veker utan klubb sidan kontrakten med Southampton gjekk ut.

– Eg kom rett frå strandferie og inn hit, der gutane hadde spelt tre–fire kampar, hatt sesongoppkøyring og var i god form. Eg fekk ein veldig intensiv og kort «pre season», så det har teke tid å komme i form, men no kjenner eg meg mykje betre. Eg integrerer meg stadig meir inn i laget og lærar både taktikken og medspelarane å kjenne, og då byrjar ting å flyte. Det har det gjort i det siste, seier han.

NORSK LINK: Birger Meling og Mohamed Elyounoussi dannar FCKs venstreside, slik dei har gjort i mange år på landslaget. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Fekk Saudi-tilbod

At han stod utan kontrakt, gjorde at han fort fekk mange alternativ å velje blant.

Elyounoussi fortel at det er mange kriterium som skal tikkast av når ein skal velje ny arbeidsgivar, men at familien skal trivast er nummer éin.

– Om eg berre hadde gått etter pengane, hadde eg nok enda ein annan stad. Og sportsleg, ein annan stad. Det var heile pakken FCK kom med (som avgjorde), dei var også veldig tidleg ute. Trenaren hadde også mykje å seie, praten eg hadde med han og klubben var veldig bra. Og det er jo ein stor klubb i Skandinavia, ein bra stad å bu med familien og vi speler også i Mesterligaen, seier han.

Han fortel at tilboda kom frå klubbar i «alle verdsdelar», også Saudi-Arabia.

– Det er ingen løyndom at det finst bra med pengar der. Men som eg sa vurderer ein heilskapen, og derfor var FCK det beste for meg, seier han.