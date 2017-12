Moen: – Jeg husker ikke helt hva det var i førstepremie, men jeg tror det var et par hundre tusen

– Jeg har ikke kalkulert egentlig. Jeg husker ikke helt hva det var i førstepremie, men jeg tror det var et par hundre tusen kroner.

Han fikk en saftig premie etter seieren i Fukuoka maraton søndag, men det er tydelig at pengepremien ikke er den største gevinsten for Sondre Nordstad Moen. Å løpe fortere, sette nye rekorder og kjempe mot verdenseliten er langt mer spennende, skal vi tro hovedpersonen selv.

Men etter at han satte europarekord, kan han vente seg en annen hverdag, tror NRKs ekspert på maraton, Jack Waitz.

– Nå blir situasjonen en helt annen, nå kan han leve godt av å være maratonløper. Men det er ikke det som driver han. Det er en genuin interesse for løping, sier Waitz.

EKSPERT: Jack Waitz. Foto: Trond Stenersen / NRK

– Kunne ha løpt saktere

Det har han rett i.

– Det er ikke sånn at jeg tenker «det hadde vært godt med fast, god månedsinntekt», sier Moen.

Derfor har han heller ikke sikret seg de mest lukrative bonusavtalene. Han sier selv at Nike stiller med en tidsbonus, og at han får en liten sum for å sette personlig rekord.

– Så jeg kunne ha løpt fire minutter saktere, og sluppet billigere unna, sier Moen til NRK.

Maratonfenomenet har ladet opp i Kenya, med forholdsvis begrensede fasiliteter. Men det koster å være friidrettsutøver, uansett hvor du legger treningsoppholdet.

– Han kommer til å få invitasjoner til flere av de store løpene, og der er det mye penger, forteller Waitz.

– Under radaren

Han meddeler at Moen det siste året har rystet store deler av USA med gode tider på langdistanse.

– Jeg har fått mange henvendelser fra USA etter at han løp 59,48 på halvmaraton. Det er enorm oppmerksomhet rundt ham, og han har gått under radaren for de som ikke kjenner ham godt.

Han vant U23-EM på 10 000 meter i 2011, men har blitt satt tilbake av skader de siste årene. Først i 2017 har han vist hva han er god for. I Fukuoka maraton i helgen avsluttet han i 2,03-fart - med litt magetrøbbel.

– Det er vanskelig å si hvor mye fortere jeg kunne ha løpt. Jeg valgte å kontrollere for ikke å ta en risiko, forteller Moen selv.

– Fremgangen sjokkerer de fleste, også de som følger friidrett. Vi har ikke sett så mye til ham, men han trener bra, sier Waitz.