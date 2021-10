Moen ble nummer 14 på Valencia halvmaraton søndag. Men viktigere enn plasseringen: 60.15 er hans tredje beste tid på distansen noen gang, og bare sekundet bak hans nest beste tid.

– Jeg er veldig godt fornøyd med løpet. Det var over all forventning, egentlig. Det er godt å overprestere litt i forhold til hva du kan forvente. Det er første gang i år jeg gjør det, sier Moen til NRK.

Vi kunne ha listet opp en rekke løp der Moen har prestert langt under det man forventer av ham det siste året, men innsatsen i Tokyo-OL forteller egentlig alt.

Han drømte om å blande seg inn i medaljekampen i maratonløpet i Sapporo. Det endte med full sprekk, 40. plass og tiden 2.17.59 – over 12 minutter bak hans personlige rekord.

– Trenger å bli holdt tilbake

Da tok Sondre Nordstad Moen den nokså drastiske beslutningen om å bryte samarbeidet med den italienske trenere Renato Canova.

– Vi er fortsatt venner, vi holder kontakten, understreker Moen.

Det var i starten av samarbeidet med Canova at Moen tok steget opp i verdenseliten, og til topps i Europa da han satte europarekord på maraton med 2.05.48 i Japan i desember 2017.

FRALØPT: Zerei Kbrom Mezngi har denne sesongen tatt over Sondre Nordstad Moens posisjon som Norges beste på de lengste løpsdistansene. Foto: Lise Åserud / NTB

Også etter den tid har Moen gjort mange gode løp, men trenden de siste par årene har definitivt vært fallende. Han erkjenner nå at det er blitt for høy treningsbelastning over tid. Det har ført til at både trening og konkurranser har blitt gjennomført med for lite overskudd – og småskader.

Verst har det kanskje vært denne sesongen, inn mot et OL som hadde potensial til å bli karrierens store høydepunkt for – men i stedet ble den største nedturen.

– Jeg er en utøver som trenger å bli holdt tilbake. Ber du meg løpe hundre kilometer, så gjør jeg det, hvis du får meg til å tro at det gjør meg bedre, sier Moen.

– Burde hatt evne til å ta meg ut

Han føler at Canova har gjort det motsatte av å holde ham tilbake. Inn mot OL gjennomførte 30-åringen en del temmelig ekstreme økter.

I sum ble det for ekstremt.

– Jeg gikk på akkord med meg sjøl på enkelte ting. I stedet for å vingle, stolte jeg på Renato. Han burde hatt evnen til å ta meg ut, sier Moen.

Han fraskriver seg imidlertid ikke alt ansvar.

– Vi er sammen om det. Og jeg har stor respekt for Renato. Men når jeg går i mål som nummer 40 i OL, så tenker jeg at «dette skal ikke skje», sier Sondre Nordstad Moen.

SIN EGEN SJEF: I en alder av 30 år synes Sondre Nordstad Moen det er på tide å utvikle «Sondre Nordstad Moen-systemet». Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

– Visste det var en risiko

NRK har vært i kontakt med Canova. Han og Moen er enige om at det endte med overbelastning før OL, men er ikke enige om detaljene rundt hva som utløste det.

Canova sier at hans største «tabbe» var å gå med på å redusere avstanden mellom to av de tøffe øktene, noe han hevder var et klart ønske fra Moen.

– Jeg visste det var en stor risiko, sier Canova til NRK.

Moen understreker at detaljene rundt hva som gikk galt før OL, ikke lenger er det vesentlige, og påpeker at han kanskje ville brutt med Canova selv om OL hadde blitt en suksess.

– Jeg jobbet med ham i fem år. Jeg har hatt kjempegode resultater, men også veldig varierende resultater. Altfor varierende, synes jeg. Det kan det være flere grunner til, blant annet at vi bor der vi bor. Renato kan ikke følge meg opp hver dag, påpeker han.

Moen-systemet

Derfor vil han nå ta mer ansvar og ha mer kontroll.

– Jeg har tatt fram notatblokka og sett på hva som har fungert og hva som ikke har fungert. Det som ikke har fungert, må ut. Nå lager jeg mitt eget system, Sondre Nordstad Moen-systemet, og går for det i stedet for Renato-systemet, sier Moen.

Fra og med nå bestemmer han selv. Han har med seg to betrodde kamerater i teamet. Kristian Ulriksen, som han deler hus med, og André Hjorteseth. De skal gi klar beskjed dersom de merker at kompisen er i ferd med å tøye strikken for langt.

Det har han nemlig erkjent at han kan gjøre om ingen sier stopp i tide.

LØPERNES MEKKA: Sondre Nordstad Moen skal tilbake til Kenya for å lade opp til neste løp. Foto: SoundSetAfrica

Tre dager uten trening

Før oppturen i Valencia, fikk han testet tålmodigheten. Uka i forkant våknet han nemlig opp med sår hals og en dårlig følelse i kroppen.

– Jeg tok en avgjørelse om å ikke trene på tre dager. Hadde Renato vært til stede, hadde det nok lettere blitt sånn at jeg uansett hadde prøvd å trene, tror han.

Sondre Nordstad Moen forteller også at han har tatt treningsvolumet ned etter OL. Nå tar med seg selvtillit til et 34 dager langt høydeopphold i Kenya. Når han returner til Europa, er det maraton i Valencia som gjelder.

– Akkurat nå har jeg trua på å kunne springe under 2.05, sier han.

Det betyr med andre ord at han tror på ny norsk rekord før året er omme.