Moen sjanseløs mot Ingebrigtsen

20. juni satte Jakob Ingebrigtsen (19) norsk bestenotering på 5 km gateløp med 13.28 i et løp på Forus. Med det dyttet han Sondre Nordstad Moen ned til andreplass på norgesstatistikken.

Torsdag kveld gjorde Moen et forsøk på å ta tilbake rekorden. Men det gikk ikke.

Trønderen lå riktig nok godt an midtveis, men kunne ikke måle seg mot Ingebrigtsens raske avslutning. Han fikk det såpass tungt at han heller ikke å slå sin personlige rekord på 13.37.

– Jeg hadde håpet på pers, men det gikk for sakte på slutten. Det blir rett og slett for lav frekvens, sier Moen til NRK etter å ha blitt klokket inn på 13.46.

Preget av Bislett-løp

29-åringen, som har si styrke på maraton og halvmaraton, visste på forhånd at det ville bli vanskelig. Overfor NRK antydet han at «dieselmotoren» hans manglet fartsressursene han ville trenge for å slå bestenoteringen til Ingebrigtsen, som er spesialist på 1500 og 5000 meter.

Likevel åpnet han i en fart som gjorde at han kunne tatt rekorden – om han hadde holdt den. Det klarte han altså ikke.

– Det går sakte på slutten. Jeg kommer ikke opp i fjerde og femte gir, konstaterer han.

Sondre Nordstad Moen erkjenner at han også delvis var preget av løpet på Bislett for en uke siden. Der satte han europeisk bestenotering på 25.000 meter gateløp.

– Jeg er ikke restituert etter Bislett. Det handler litt om overskudd, ikke bare form, påpeker han.

VANSKELIG Å SLÅ: Det kan bli vrient å ta fra Jakob Ingebrigtsen den norske bestenoteringen på 5 km gateløp og mange andre distanser. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Blir rundingsbøye

Likevel tror Moen løpet er akkurat det han trenger som forberedelse til det som skal skje senere i år. Derfor planlegger han også å løpe 5000 meter på bane under Boysen Memorial på Bislett 29. juni.

Der møter han sannsynligvis en eller flere av Ingebrigtsen-brødrene, uten noen som helst forhåpninger om å slå dem.

– Jeg blir rundingsbøye, jeg har ingenting å stille opp med mot dem på 5000 meter på bane. Men jeg håper å løpe litt fortere enn i dag, innrømmer han.

PS. Først rett før løpsstart torsdag kveld ble løpet i Sand offisielt godkjent som konkurranse av Norges Friidrettsforbund. Det betyr at Moen ville fått en eventuell bestenotering godkjent.