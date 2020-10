– Jeg har ikke helt bestemt meg for hvilke sko jeg skal løpe i, sier Moen på telefon til NRK idet han torsdag morgen forlater italienske Sestriere med kurs for London.

Der løper den tidligere europarekordholderen søndag sitt første maraton siden 1. desember i fjor, i et felt der både Eliud Kipchoge og Kenensia Bekele sikter seg inn under Kipchoges verdensrekord på 2.01.39.

Og som vanlig i forbindelse med langdistanseløping, handler mye av forhåndssnakket om sko. Slik har det vært en god stund, og ikke minst etter at Kipchoge løp maraton på 1.59.40,2 i et spesielt tilrettelagt løp i Wien 12. oktober i fjor.

Kipchoge løp i en prototyp for modellen som nå selges som Nike Alphafly, og mange har spurt seg hva som egentlig skjulte seg inne i den tykke sålen og hvor mye hjelp kenyaneren egentlig fikk fra skoene.

Etterpå har skoreglene blitt justert. I søndagens London maraton kan ingen stille til start med en såle som er tykkere enn 40 millimeter (målt på skostørrelse 42). Sålen kan heller ikke inneholde mer enn én karbonplate.

Vrakes av rivalen

På en pressekonferanse denne uka varslet Kipchoge at han stiller i Alphafly også denne gangen. Samtidig varslet rivalen Kenensia Bekele at han faktisk vraker denne skoen, til fordel for en annen Nike-modell, Vaporfly Next%.

– Det er veldig vanskelig å tilpasse seg denne skoen, spesielt på hurtighetstrening. Flere ganger har jeg hatt småskader fordi skoene ikke er stabile under foten, sa Bekele på pressekonferansen i London, ifølge The Guardian.

GIR EN FORDEL: Eliud Kipchoge har denne uka luftet sine omdiskuterte sko i St. James' Park. Foto: BOB MARTIN / AFP

Det er de samme utfordringene Sondre Nordstad Moen føler på. Han fikk en Alphafly-prototyp i januar, som en av de aller første i verden. Likevel har han ikke rukket å bli bestevenn med skoen som har fått mye av æren for at totimersgrensa ble brutt.

– Det tok litt tid for meg, det er en helt annen type sko. Det er en sko som sparer beina litt, men for min del så langt kan jeg vel si at det ikke er en sko som innbyr til så mye mer fart enn Vaporfly Next%, sier Moen til NRK.

Kipchoge er imidlertid klar på at skoene gir ham en fordel. Konfrontert med om de gir ham en for stor fordel, svarte han følgende på pressekonferansen i London:

– Vi lever i det 21. århundre og vi må akseptere endring. Utvikling går hånd i hand med teknologi. Denne pressekonferansen er virtuell, er ikke det teknologi? Vi må akseptere teknologi og «gifte oss» med teknologi.

Utgående kontrakt

Sondre Nordstad Moen er selv på utgående kontrakt med Nike, som har ledet an i skorevolusjonen. Om han løper for en ny Nike-kontrakt på de 19,6 rundene i St. James’ Park søndag, vil han likevel ikke spekulere i.

– Er Nike så suverene på sko at man må løpe i Nike for å hevde seg på maraton?

– Jeg har løpt i Nike i 12 år, så jeg vet ikke hva de andre skoprodusentene står for, men jeg vil tro at flere av de andre jobber iherdig for å komme i kapp. Ser man på de beste, så er det fortsatt utøverne som er sponset av Nike som er de beste løperne, mer enn at det er skoen som er avgjørende, sier Moen.

Samtidig erkjenner han:

– Det er ei rivende utvikling på skofronten, og så er det vel kanskje lettere å applaudere utviklingen som Nike-utøver enn om man springer for andre produsenter. Jeg er ganske sikker på at det vil jevne seg ut på sikt, men spørsmålet er om det lar seg gjøre å utligne det helt de neste to årene. Det får vi se.

Tror Kipchoge gjør som Bubka

Sondre Nordstad Moen føler seg for øvrig i bra form før søndagens løp, men en sykdomsperiode for noen uker siden gjør at han ikke ser på det som særlig realistisk å slå sin personlige rekord på 2.05.48. Da har han adskillig mer tro på Kipchoge og Bekele.

– Jeg er ganske sikker på at det blir verdensrekord. Men nå så jeg det var meldt litt regn på søndag, så vi får se, sier Moen.

Han utelukker heller ikke at Kipchoge og Bekele kan være i stand til å løpe under to timer også i et tellende løp, men tviler på om de er interessert i å prøve.

– Kipchoge har allerede vist under ikke-godkjente forhold at det er mulig å løpe under to timer, i hvert fall med de skoene han tenker å springe i på søndag. Han har ikke så mye mer å bevise, så kanskje er det mer gunstig rent økonomisk å slå verdensrekorden med ti sekunder av gangen, sier Moen, og drar parallellen til den tidligere stavkjempen Sergej Bubka.

Bubka satte verdensrekord hele 35 ganger, og var kjent for å flytte den centimeter for centimeter. Det ga en pen rekke med verdensrekordbonuser.