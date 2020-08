Moen får full støtte: – For meg er han rekordholderen

– Jeg er ikke i tvil. For meg er han rekordholderen, sier Jos Hermens til NRK.

Hans 44 år gamle europarekord på timeløp ble slått av Sondre Nordstad Moen, men World Athletics uttalte raskt at Nordstad Moens tid ville bli underkjent på grunn av at nordmannen løp med for høy såle på skoen for baneløp.

– Jeg synes det er dumt, men jeg lager ikke reglene. For øyeblikket er de forvirrende, fortsetter nederlenderen.

Jos Hermens europarekord på timeløp er 44 år gammel. Foto: Global Sports Communication

For Sondre Nordstad Moen har det vært en turbulent uke.

– Frustrasjonen har gått over til latter. At det skulle bunne ut i det her hadde jeg aldri trodd. Hadde jeg løpt en uke tidligere hadde jeg vært udiskutabelt rekordholder, men livet byr på mer nedturer enn oppturer. Det er en kamp.

Allerede før nordmannens løp fredag forrige uke hadde han fått melding av Hermens om at han ønsket Nordstad Moen lykke til og at han ikke brydde seg om hvilke sko 29-åringen løp.

– Friidrett og løping tror jeg alle ønsker å kunne sammenligne seg med tidligere tider. Det er snilt av Jos Hermens og si at han mener at jeg er den moralske innehaveren av rekorden på timeløp, sier Nordstad Moen.

Positivt med utvikling

Hermens er manager og trener for noen av verdens beste langdistanseløpere, som Eliud Kipchoge og Kenenisa Bekele.

Da Kipchoge løp under to timer på maraton skjedde det utenfor regelverket til World Athletics. Hermens er ikke i tvil om at den nye skorevolusjonen innen langdistanseløping er noe friidretten bør omfavne.

– For meg er det positivt at det er en utvikling i idretten. Det er helt vanlig at utøvere får nye og bedre verktøy. Se på sykling, skøyter eller formel 1, det er alltid utvikling. Utstyret blir letter og bedre. I friidretten har utviklingen stått stille altfor lenge. I 40 år har skoene og utviklingen helt stoppet opp. Nå når det kommer en utvikling velger de å forby det, sier en oppgitt Hermens.

Nikes Vaporfly-sko har blitt svært omdiskutert siden den dukket opp forrige vinter. Skoens høye såle er omstridt. Foto: CHRISTOPHER PIKE / Reuters

Også Nordstad Moen er oppgitt over politikken som omgir det nye regelverket.

– Hvis ikke flere enn meg og noen få andre er enig, ok da må jeg bare bære over med det, men jeg synes egentlig bare synd på friidretten som sport. Det koker ned til at hvis dette er så stort problem burde det vært tatt tak i for flere år siden, sier Nordstad Moen om de nye reglene, sier Nordstad Moen.

Han påpeker at sko som er forbudt når han løper timeløp eller 25 kilometer på bane, som han gjorde under Impossible Games, er tillatt i gateløp på så korte distanser som 5 kilometer. I gateløp er det tillatt med såler opp til 40 millimeter, men på bane er grensen satt til 25 millimeter, ifølge de nye reglene som ble innført 28. juli. Nordstad Moen mener derfor at reglementet ikke er gjennomtenkt før det er innført midt i en sesong.

– De virker ikke ha tenkt på det når de endrer reglene. 10 000 er den lengste olympiske distansen på bane. Jeg tror faktisk at når de satt såletypen til 25 millimeter, tenkte de nok bare på 5000 og 10 000 meter, men dette er utrolig komplisert for jeg vet ikke om noen bedre på elitenivå som bruker dem i konkurranse. De som springer fortere løper med piggsko, forklarer Nordstad Moen.

Ikke trent på flere dager

Norges store langløpsstjerne sier at skosaken har tappet ham for mye energi den siste tiden.

– Det har kanskje blitt litt mye. Jeg har ikke hatt muligheten til å få rensket hodet så raskt som jeg ønsket. Det betydde så mye for meg, jeg har lagt mye i det, sier han.

Den neste måneden skal nordmannen på høydesamling i Sestriere i Italia, sammen med kappløper Håvard Haukenes, før Nordstad Moen igjen skal i aksjon på maraton i Brussel, hvor Mo Farah har varslet et verdensrekordforsøk.

Nordstad Moen har ikke løpt en meter på trening siden rekorden ble satt fredag. Foto: Tor Erik Schrøder / Scanpix

– Nå har jeg ikke trent en meter på noen dager. Den positive energien som jeg er avhengig for å trene på det høyeste nivået jeg kan gjøre, den begynner gradvis å komme tilbake. Men jeg har vært avhengig av å få dette på avstand, sier trønderen.

Om rekordtiden står seg eller ikke er foreløpig uvisst. Toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik sier de ikke har hørt noe mer fra World Athletics siden de sendte en søknad om et medisinsk fritak for Nordstad Moen før løpet.

Når svaret kommer vet verken friidrettsforbundet eller Nordstad Moen selv.

– Folk har ferie og svarer ikke på e-post, så jeg vet ikke, forteller Nordstad Moen.